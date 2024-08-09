Тренер Сосьедада странным способом попытался отговорить игрока от Ливерпуля

Главный тренер «Реал Сосьедада» Иманоль Альгуасиль пытается отговорить испанского полузащитника Мартина Субименди от перехода в английский «Ливерпуль», сообщает издание Daily Mail.

По информации источника, коуч «бело-голубых» подготовил для 25-летнего футболиста специальную презентацию, которая описывала пейзажи Сан-Себастьяна, еду Испании и страну Басков в целом.

В то же время представители «Ливерпуля» пытаются убедить игрока в том, что переход в клуб АПЛ станет лучшим шагом для его карьеры.

В сезоне 2023/24 Мартин Субименди провел 45 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Клаусула в его контракте с «Реал Сосьедадом» составляет 60 миллионов евро.