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  4. Тренер Сосьедада странным способом попытался отговорить игрока от Ливерпуля
Испания
09 августа 2024, 07:56 |
367
0

Тренер Сосьедада странным способом попытался отговорить игрока от Ливерпуля

Иманоль Альгуасиль подготовил презентацию для Мартина Субименди

09 августа 2024, 07:56 |
367
0
Тренер Сосьедада странным способом попытался отговорить игрока от Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Субименди

Главный тренер «Реал Сосьедада» Иманоль Альгуасиль пытается отговорить испанского полузащитника Мартина Субименди от перехода в английский «Ливерпуль», сообщает издание Daily Mail.

По информации источника, коуч «бело-голубых» подготовил для 25-летнего футболиста специальную презентацию, которая описывала пейзажи Сан-Себастьяна, еду Испании и страну Басков в целом.

В то же время представители «Ливерпуля» пытаются убедить игрока в том, что переход в клуб АПЛ станет лучшим шагом для его карьеры.

В сезоне 2023/24 Мартин Субименди провел 45 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Клаусула в его контракте с «Реал Сосьедадом» составляет 60 миллионов евро.

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Иманоль Альгуасиль Ливерпуль трансферы Реал Сосьедад трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Мартин Субименди
Дмитро Вербинський Источник: Daily Mail
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