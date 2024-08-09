Гол Суареса, дубль Инсинье. Интер Майами и Торонто выдали матч на 7 голов
Победу одержали цапли со счетом 4:3, Сергей Кривцов провел поединок на скамейке запасных
В ночь на 9 августа состоялся матч 1/16 финала Кубка лиг MLS + MX (США + Мексика) между командами Интер Майами и Торонто.
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Поединок прошел на арене Чэйз Стэдиум в Форт Лодердейле. Игра завершилась победой цаплей со счетом 4:3.
Голами в составе клуба Дэвида Бекхэма отличились Матиас Рохас (дубль), Диего Гомес и Луис Суарес. Отметим, что все 4 голевые передачи отдал Жорди Альба!
У номинальных гостей отличились Лоренцо Инсинье (дубль) и Ноа Аллен (автогол).
Украинский защитник Интер Майами Сергей Кривцов провел всю игру на скамейке запасных. Легендарный Лионель Месси все еще восстанавливается от травмы, которую получил в финале Копа Америка.
Во 2-м раунде плей-офф Кубка Лиг Интер Майами сыграет против победителя противостояния Спортинг Канзас-Сити – Коламбус Крю.
Кубок лиг. 1/16 финала, 9 августа
Интер Майами – Торонто – 4:3
Голы: Рохас, 3, 59, Гомес, 11, Суарес, 20 – Инсинье, 15, 41 (пен.), Аллен, 79 (автогол)
GRAN VICTORIA PARA SEGUIR SOÑANDO 👊💫 pic.twitter.com/b9g2J5zTIz— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 9, 2024
Final from Leagues Cup 2024 pic.twitter.com/57qDMJUtSz— Toronto FC (@TorontoFC) August 9, 2024
No 1, ni 2, ni 3... CUATRO asistencias para Don @JordiAlba esta noche 👏 pic.twitter.com/FhvrqEswTK— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 9, 2024
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