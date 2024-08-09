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Major League Soccer
09 августа 2024, 04:41 | Обновлено 09 августа 2024, 04:45
222
0

Гол Суареса, дубль Инсинье. Интер Майами и Торонто выдали матч на 7 голов

Победу одержали цапли со счетом 4:3, Сергей Кривцов провел поединок на скамейке запасных

09 августа 2024, 04:41 | Обновлено 09 августа 2024, 04:45
222
0
Гол Суареса, дубль Инсинье. Интер Майами и Торонто выдали матч на 7 голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 9 августа состоялся матч 1/16 финала Кубка лиг MLS + MX (США + Мексика) между командами Интер Майами и Торонто.

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Поединок прошел на арене Чэйз Стэдиум в Форт Лодердейле. Игра завершилась победой цаплей со счетом 4:3.

Голами в составе клуба Дэвида Бекхэма отличились Матиас Рохас (дубль), Диего Гомес и Луис Суарес. Отметим, что все 4 голевые передачи отдал Жорди Альба!

У номинальных гостей отличились Лоренцо Инсинье (дубль) и Ноа Аллен (автогол).

Украинский защитник Интер Майами Сергей Кривцов провел всю игру на скамейке запасных. Легендарный Лионель Месси все еще восстанавливается от травмы, которую получил в финале Копа Америка.

Во 2-м раунде плей-офф Кубка Лиг Интер Майами сыграет против победителя противостояния Спортинг Канзас-Сити – Коламбус Крю.

Кубок лиг. 1/16 финала, 9 августа

Интер Майами – Торонто – 4:3

Голы: Рохас, 3, 59, Гомес, 11, Суарес, 20 – Инсинье, 15, 41 (пен.), Аллен, 79 (автогол)

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Лоренцо Инсинье Major League Soccer (MLS) Сергей Кривцов Луис Суарес Жорди Альба Интер Майами Торонто (MLS) Лионель Месси
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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