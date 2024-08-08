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Премьер-лига
Черноморец
10.08.2024 15:30 - : -
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 августа 2024, 20:07 |
146
0

Черноморец – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 августа в 15:30 видеотрансляцию матча 2-го тура УПЛ

08 августа 2024, 20:07 |
146
0
Черноморец – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 10 августа, в 15:30 состоится матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Черноморец» Одесса и «Заря» Луганск.

Команды встретятся на стадионе «Черноморец».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Дмитрий Евтухов из Днепра.

Черноморец – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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Черноморец Одесса Заря Луганск смотреть онлайн Черноморец - Заря Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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