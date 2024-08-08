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Украина. Премьер лига
08 августа 2024, 19:22 |
109
0

Где смотреть онлайн матч УПЛ Левый Берег – Ворскла

9 августа в 15:30 состоится матч 2-го тура УПЛ

08 августа 2024, 19:22 |
109
0
Где смотреть онлайн матч УПЛ Левый Берег – Ворскла
УПЛ

В пятницу, 9 августа, в 15:30 состоится матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Левый Берег» Киев и «Ворскла» Полтава.

Команды встретятся на стадионе «Арена Левый Берег».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Роман Блавацкий из Львова.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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