Где смотреть онлайн матч УПЛ Шахтер – Полесье

В воскресенье, 11 августа, в 18:00 состоится матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Шахтер» Донецк и «Полесье» Житомир.

Команды встретятся на стадионе «Арена Левый Берег».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Александр Шандор из Львова.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV