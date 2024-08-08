Украина. Премьер лига08 августа 2024, 19:45 |
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Где смотреть онлайн матч УПЛ Шахтер – Полесье
11 августа в 18:00 состоится матч 2-го тура УПЛ
08 августа 2024, 19:45 |
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В воскресенье, 11 августа, в 18:00 состоится матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Шахтер» Донецк и «Полесье» Житомир.
Команды встретятся на стадионе «Арена Левый Берег».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Александр Шандор из Львова.
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
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