В пятницу, 9 августа, в 15:30 состоится матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Левый Берег» Киев и «Ворскла» Полтава.

Команды встретятся на стадионе «Арена Левый Берег».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Роман Блавацкий из Львова.

Левый Берег – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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