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  4. Конец эпохи. Португальская легенда завершил карьеру в 41 год
Португалия
08 августа 2024, 18:31 | Обновлено 08 августа 2024, 19:30
2898
6

Конец эпохи. Португальская легенда завершил карьеру в 41 год

Пепе повесил бутсы на гвоздь

08 августа 2024, 18:31 | Обновлено 08 августа 2024, 19:30
2898
6
Конец эпохи. Португальская легенда завершил карьеру в 41 год
Getty Images/Global Images Ukraine

Легендарный португальский защитник Пепе объявил о завершении своей профессиональной карьеры в возрасте 41 года. О своем решении ветеран сообщил у себя в соцсетях.

Пепе известен, прежде всего, по выступлениям за «Порту» (2004 – 2007 и 2019 – 2024 годы) и мадридский «Реал» (2007 – 2017). Также защищал цвета «Маритиму» и «Бешикташа».

В период с 2007 по 2024 годы Пепе провел 141 матч и забил 8 голов за сборную Португалии, с которой выиграл Евро-2016 и Лигу наций-2019.

С «Реалом» Пепе трижды (в 2014, 2016 и 2017 годах) выигрывал Лигу чемпионов. Три раза становился чемпионом Испании, четыре раза выигрывал первенство Португалии.

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Пепе завершение карьеры Порту сборная Португалии по футболу
Олег Дидух Источник: Instagram
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Комментарии 6
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Boodya
Якщо когось з його напарників, хтось з противників зіб'є, всі знали, що Пепе так цього не залишить.
Пам'ятаю як він бігав за Дані Алвесом)
Охоронець команди))
На пару з Рамосом тримали усіх в страху
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+2
brighi10
быдло. Никогда не забуду как он пнул ногой лежачего игрока
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
MrStepanovM .
Мерзений тип
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+1
Puppet_master
ще той костолом, тафгай у фтболі
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0
PUMA
Легенда !
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0
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