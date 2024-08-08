Конец эпохи. Португальская легенда завершил карьеру в 41 год

Легендарный португальский защитник Пепе объявил о завершении своей профессиональной карьеры в возрасте 41 года. О своем решении ветеран сообщил у себя в соцсетях.

Пепе известен, прежде всего, по выступлениям за «Порту» (2004 – 2007 и 2019 – 2024 годы) и мадридский «Реал» (2007 – 2017). Также защищал цвета «Маритиму» и «Бешикташа».

В период с 2007 по 2024 годы Пепе провел 141 матч и забил 8 голов за сборную Португалии, с которой выиграл Евро-2016 и Лигу наций-2019.

С «Реалом» Пепе трижды (в 2014, 2016 и 2017 годах) выигрывал Лигу чемпионов. Три раза становился чемпионом Испании, четыре раза выигрывал первенство Португалии.