Украинские судьи получили назначение на матч квалификации Лиги конференций

Украинская бригада судей во главе с Алексеем Деревинским получила назначение на ответный матч третьего раунда квалификации Лиги конференций между португальской «Виторией Гимараэш» и швейцарским «Цюрихом».

Помогать ему будут лайнсмены Семен Шлончак и Виктор Матяш. Четвертый арбитр – Дмитрий Кубряк. Арбитры VAR – Дмитрий Панчишин и Александр Шандор.

Матч «Витория Гимараэш» – «Цюрих» состоится в следующий четверг, 15 августа. Начало матча – в 22:15 по Киеву.

В июле бригада Деревинского обслуживала матч квалификации Лиги чемпионов между командами «Балканы» (Косово) и «Санта-Колома» (Андорра).