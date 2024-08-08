Украинские судьи получили назначение на матч квалификации Лиги конференций
Бригада Алексея Деревинского обслужит матч «Витория» – «Цюрих»
Украинская бригада судей во главе с Алексеем Деревинским получила назначение на ответный матч третьего раунда квалификации Лиги конференций между португальской «Виторией Гимараэш» и швейцарским «Цюрихом».
Помогать ему будут лайнсмены Семен Шлончак и Виктор Матяш. Четвертый арбитр – Дмитрий Кубряк. Арбитры VAR – Дмитрий Панчишин и Александр Шандор.
Матч «Витория Гимараэш» – «Цюрих» состоится в следующий четверг, 15 августа. Начало матча – в 22:15 по Киеву.
В июле бригада Деревинского обслуживала матч квалификации Лиги чемпионов между командами «Балканы» (Косово) и «Санта-Колома» (Андорра).
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