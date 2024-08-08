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Лига конференций
08 августа 2024, 16:52 | Обновлено 08 августа 2024, 16:53
455
0

Украинские судьи получили назначение на матч квалификации Лиги конференций

Бригада Алексея Деревинского обслужит матч «Витория» – «Цюрих»

08 августа 2024, 16:52 | Обновлено 08 августа 2024, 16:53
455
0
Украинские судьи получили назначение на матч квалификации Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Деревинский

Украинская бригада судей во главе с Алексеем Деревинским получила назначение на ответный матч третьего раунда квалификации Лиги конференций между португальской «Виторией Гимараэш» и швейцарским «Цюрихом».

Помогать ему будут лайнсмены Семен Шлончак и Виктор Матяш. Четвертый арбитр – Дмитрий Кубряк. Арбитры VAR – Дмитрий Панчишин и Александр Шандор.

Матч «Витория Гимараэш» – «Цюрих» состоится в следующий четверг, 15 августа. Начало матча – в 22:15 по Киеву.

В июле бригада Деревинского обслуживала матч квалификации Лиги чемпионов между командами «Балканы» (Косово) и «Санта-Колома» (Андорра).

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Алексей Деревинский Семен Шлончак Виктор Матяш Дмитрий Кубряк Дмитрий Панчишин Александр Шандор Витория Гимараеш Цюрих Лига конференций УЕФА судейские назначения
Олег Дидух Источник: УЕФА
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