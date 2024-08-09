В пятницу, 9 августа, в 18:00 состоится матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Верес» Ровно и «Динамо» Киев. Команды встретятся в Ровно на стадионе «Авангард».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Александр Омельченко из Донецкой области.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV