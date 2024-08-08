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  4. ФОТО. В стиле Мудрика. Цыганков тренируется с обновленной прической
Испания
08 августа 2024, 16:22 |
1320
4

ФОТО. В стиле Мудрика. Цыганков тренируется с обновленной прической

Виктор начал использовать резинку для волос

08 августа 2024, 16:22 |
1320
4
ФОТО. В стиле Мудрика. Цыганков тренируется с обновленной прической
ФК Жирона. Виктор Цыганков

Украинский вингер каталонской «Жироны» Виктор Цыганков все еще не участвует в товарищеских матчах своей команды из-за травмы, полученной во время выступлений за сборную на Евро-2024, но уже приступил к индивидуальным тренировкам.

На сегодняшней сессии 26-летний футболист появился с непривычной для себя прической. Похоже, что игрок решил отпустить волосы и теперь даже использует резинку, чтобы они не мешали во время игры в футбол.

Ранее похожая прическа была у другой звезды украинского футбола – вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика. Однако недавно 10-й номер сборной Украины кардинально изменил имидж.

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Виктор Цыганков Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу фото тренировка lifestyle Михаил Мудрик
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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Комментарии 4
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Демід Романчиков
Теперь и Витя хочет быть красивым😂😉
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Boodya
А чому не стиль Гріліша? Чи Гріліш не так продається на сайті?)
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