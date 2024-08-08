ФОТО. В стиле Мудрика. Цыганков тренируется с обновленной прической
Виктор начал использовать резинку для волос
Украинский вингер каталонской «Жироны» Виктор Цыганков все еще не участвует в товарищеских матчах своей команды из-за травмы, полученной во время выступлений за сборную на Евро-2024, но уже приступил к индивидуальным тренировкам.
На сегодняшней сессии 26-летний футболист появился с непривычной для себя прической. Похоже, что игрок решил отпустить волосы и теперь даже использует резинку, чтобы они не мешали во время игры в футбол.
Ранее похожая прическа была у другой звезды украинского футбола – вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика. Однако недавно 10-й номер сборной Украины кардинально изменил имидж.
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