ФОТО. В стиле Мудрика. Цыганков тренируется с обновленной прической

Украинский вингер каталонской «Жироны» Виктор Цыганков все еще не участвует в товарищеских матчах своей команды из-за травмы, полученной во время выступлений за сборную на Евро-2024, но уже приступил к индивидуальным тренировкам.

На сегодняшней сессии 26-летний футболист появился с непривычной для себя прической. Похоже, что игрок решил отпустить волосы и теперь даже использует резинку, чтобы они не мешали во время игры в футбол.

Ранее похожая прическа была у другой звезды украинского футбола – вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика. Однако недавно 10-й номер сборной Украины кардинально изменил имидж.