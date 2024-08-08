Динамо объявило сроки восстановления основного защитника

«Динамо» на официальном сайте объявило о сроках восстановления основного центрального защитника Максима Дячука, который получил травму плеча в ответном матче квалификации Лиги чемпионов против «Партизана».

Дячук перенес операцию и выбыл ориентировочно на шесть недель.

Киевляне без Дячука будут бороться за выход в основной этап Лиги чемпионов – команда сыграла 1:1 в первой встрече 3-го раунда квалификации с «Рейнджерс».

21-летний футболист в минувшем сезоне провел 20 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.