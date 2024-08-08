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Украина. Премьер лига
08 августа 2024, 14:11 | Обновлено 08 августа 2024, 14:50
1730
0

Динамо объявило сроки восстановления основного защитника

Дячук пропустит полтора месяца

08 августа 2024, 14:11 | Обновлено 08 августа 2024, 14:50
1730
0
Динамо объявило сроки восстановления основного защитника
ФК Динамо Киев. Максим Дячук

«Динамо» на официальном сайте объявило о сроках восстановления основного центрального защитника Максима Дячука, который получил травму плеча в ответном матче квалификации Лиги чемпионов против «Партизана».

Дячук перенес операцию и выбыл ориентировочно на шесть недель.

Киевляне без Дячука будут бороться за выход в основной этап Лиги чемпионов – команда сыграла 1:1 в первой встрече 3-го раунда квалификации с «Рейнджерс».

21-летний футболист в минувшем сезоне провел 20 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

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Максим Дячук Динамо Киев травма чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
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