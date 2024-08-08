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  4. Юлия Стародубцева – Сара Саито. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
08 августа 2024, 13:41 | Обновлено 08 августа 2024, 13:42
96
0

Юлия Стародубцева – Сара Саито. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда в Ландисвилле

08 августа 2024, 13:41 | Обновлено 08 августа 2024, 13:42
96
0
Юлия Стародубцева – Сара Саито. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

8 августа украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№151 WTA) продолжит выступления на хардовом турнире ITF W100 в Ландисвилле (США).

В матче второго круга украинка сразится с японкой Сарой Саито (№158 WTA). Время начала поединка – 17:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

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смотреть онлайн Юлия Стародубцева ITF Ландисвилл
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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