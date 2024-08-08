ITF08 августа 2024, 13:41 | Обновлено 08 августа 2024, 13:42
96
0
Юлия Стародубцева – Сара Саито. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда в Ландисвилле
08 августа 2024, 13:41 | Обновлено 08 августа 2024, 13:42
96
0
8 августа украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№151 WTA) продолжит выступления на хардовом турнире ITF W100 в Ландисвилле (США).
В матче второго круга украинка сразится с японкой Сарой Саито (№158 WTA). Время начала поединка – 17:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 1-я встреча теннисисток.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олимпийские игры | 08 августа 2024, 00:35 5
Украинец победил представителя Казахстана со счетом 3:2 по итогам трех раундов
Футбол | 08 августа 2024, 09:32 8
Турки готовы купить хавбека, но вот платить много не планируют
Олимпийские игры | 07.08.2024, 20:05
Олимпийские игры | 07.08.2024, 14:23
Теннис | 08.08.2024, 10:20
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.08.2024, 03:39 6
08.08.2024, 00:21 65
07.08.2024, 04:23 1
08.08.2024, 03:45 1
07.08.2024, 07:15 5
06.08.2024, 12:51
07.08.2024, 20:26 6