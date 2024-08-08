Юлия Стародубцева – Сара Саито. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 августа украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№151 WTA) продолжит выступления на хардовом турнире ITF W100 в Ландисвилле (США).

В матче второго круга украинка сразится с японкой Сарой Саито (№158 WTA). Время начала поединка – 17:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

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