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  4. Полесье выставило на трансфер двух игроков. В том числе Будковского
Украина. Премьер лига
08 августа 2024, 15:11 | Обновлено 08 августа 2024, 15:12
696
0

Полесье выставило на трансфер двух игроков. В том числе Будковского

Мощный форвард команде больше не нужен

08 августа 2024, 15:11 | Обновлено 08 августа 2024, 15:12
696
0
Полесье выставило на трансфер двух игроков. В том числе Будковского
ФК Полесье. Филипп Будковский

По информации журналиста Игоря Бурбаса, клуб УПЛ «Полесье» выставил на трансфер двух игроков – хавбека Артема Козака и форварда Филиппа Будковского.

Пока что оба футболиста переведены в состав второй команды.

26-летний Козак в минувшем сезоне забил 4 гола и сделал 5 результативных передач. У 32-летнего Будковского, который был ключевым игроком команды в последние годы, 5 голов в 20 встречах.

Новый сезон житомирская команда начала с двух поражений и вылета в квалификации Лиги конференций.

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Полесье Житомир трансферы трансферы УПЛ Филипп Будковский Артем Козак чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Игорь Бурбас
Иван Зинченко Источник: Telegram
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