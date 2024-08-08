Полесье выставило на трансфер двух игроков. В том числе Будковского

По информации журналиста Игоря Бурбаса, клуб УПЛ «Полесье» выставил на трансфер двух игроков – хавбека Артема Козака и форварда Филиппа Будковского.

Пока что оба футболиста переведены в состав второй команды.

26-летний Козак в минувшем сезоне забил 4 гола и сделал 5 результативных передач. У 32-летнего Будковского, который был ключевым игроком команды в последние годы, 5 голов в 20 встречах.

Новый сезон житомирская команда начала с двух поражений и вылета в квалификации Лиги конференций.