Полесье выставило на трансфер двух игроков. В том числе Будковского
Мощный форвард команде больше не нужен
По информации журналиста Игоря Бурбаса, клуб УПЛ «Полесье» выставил на трансфер двух игроков – хавбека Артема Козака и форварда Филиппа Будковского.
Пока что оба футболиста переведены в состав второй команды.
26-летний Козак в минувшем сезоне забил 4 гола и сделал 5 результативных передач. У 32-летнего Будковского, который был ключевым игроком команды в последние годы, 5 голов в 20 встречах.
Новый сезон житомирская команда начала с двух поражений и вылета в квалификации Лиги конференций.
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