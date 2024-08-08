Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ГЕЦКО: «Ничья с Викторией будет неплохим достижением для Кривбасса»
Лига Европы
08 августа 2024, 14:24 | Обновлено 08 августа 2024, 14:48
262
0

ГЕЦКО: «Ничья с Викторией будет неплохим достижением для Кривбасса»

Бывший игрок «Кривбасса» оценил шансы бывшей команды перед стартом в еврокубках

08 августа 2024, 14:24 | Обновлено 08 августа 2024, 14:48
262
0
ГЕЦКО: «Ничья с Викторией будет неплохим достижением для Кривбасса»
dynamo.kiev.ua. Иван Гецко

Бывший нападающий национальной сборной Украины и «Кривбасса» Иван Гецко сделал прогноз на первый поединок квалификации Лиги Европы по футболу между «Кривбассом» и «Викторией» из Чехии, который состоится 8 августа в словацком городе Кошице:

«Интерес к сегодняшнему противостоянию подогревает то, что выяснять отношения будут команды с бойцовским характером. Поэтому в Кошице можно ожидать борьбы за мяч на каждом клочке футбольного поля.

То, что на зимних сборах «Виктория» нанесла поражение «Кривбассу», не должно пугать. Потому что спарринг и поединок еврокубков - огромная разница. Меня больше беспокоит, что у «Виктории» значительно больший опыт выступлений в матчах такого ранга. Остается надеяться, что руководитель украинского клуба Юрий Вернидуб при подготовке учел каждую мелочь и номинальные хозяева продемонстрируют не только максимальную концентрацию, но и тактическую гибкость.

Как по мне, ничья для «Кривбасса» будет неплохим достижением, а обладатель путевки в следующий раунд все равно решится в повторном противостоянии в Чехии».

Напомним, что в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы в словацком Кошице «Кривбасс» сыграет против чешской «Виктории» (Пльзень). Начало матча – 21.00 по киевскому времени. Вашему вниманию анонс этого поединка.

По теме:
Минус 20 футболистов. Черноморец установил уникальный антирекорд
СОСНОВСКИЙ: «Перед Олимпиадой относительно Хижняка были опасения»
МИХАЛИК: «На ответный матч шансы Динамо и Рейнджерс все еще 50 на 50»
Лига Европы Виктория Пльзень Кривбасс Кривой Рог Кривбасс - Виктория Пльзень Иван Гецко инсайд
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Мощно и издали! Зинченко забил гол за Арсенал в ворота Байера
Футбол | 07 августа 2024, 20:26 6
ВИДЕО. Мощно и издали! Зинченко забил гол за Арсенал в ворота Байера
ВИДЕО. Мощно и издали! Зинченко забил гол за Арсенал в ворота Байера

Украинец отметился голом в товарищеском матче

Трабзонспор сделал предложение Динамо по Шапаренко
Футбол | 08 августа 2024, 09:32 10
Трабзонспор сделал предложение Динамо по Шапаренко
Трабзонспор сделал предложение Динамо по Шапаренко

Турки готовы купить хавбека, но вот платить много не планируют

ВИДЕО. Реакция Усика на победу Хижняка в поединке за золото Олимпиады-2024
Олимпийские игры | 08.08.2024, 07:01
ВИДЕО. Реакция Усика на победу Хижняка в поединке за золото Олимпиады-2024
ВИДЕО. Реакция Усика на победу Хижняка в поединке за золото Олимпиады-2024
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпийские игры | 08.08.2024, 03:45
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Бывший игрок Шахтера согласился на переход в топ-клуб Серии А
Футбол | 08.08.2024, 13:07
Бывший игрок Шахтера согласился на переход в топ-клуб Серии А
Бывший игрок Шахтера согласился на переход в топ-клуб Серии А
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо – Рейнджерс. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Динамо – Рейнджерс. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
06.08.2024, 20:15 131
Футбол
УЕФА заменил судей матча Динамо – Рейнджерс из-за пьянки
УЕФА заменил судей матча Динамо – Рейнджерс из-за пьянки
06.08.2024, 14:58 59
Футбол
Гвоздик рассказал, стоит ли Хижняку идти в профессиональный бокс
Гвоздик рассказал, стоит ли Хижняку идти в профессиональный бокс
07.08.2024, 14:16 1
Олимпийские игры
ФОТО. Бущан эмоционально высказал претензии игроку Динамо после ничьей в ЛЧ
ФОТО. Бущан эмоционально высказал претензии игроку Динамо после ничьей в ЛЧ
06.08.2024, 23:11 10
Футбол
Медальная таблица Олимпиады-2024. Украина остается на 18-й позиции
Медальная таблица Олимпиады-2024. Украина остается на 18-й позиции
07.08.2024, 06:59
Олимпийские игры
Беленюк удивил решением завершить карьеру. Известно, когда уйдет из спорта
Беленюк удивил решением завершить карьеру. Известно, когда уйдет из спорта
06.08.2024, 18:58 14
Олимпийские игры
Исторический рекорд. Кубинец Лопес выиграл 5 подряд золото на ОИ в борьбе
Исторический рекорд. Кубинец Лопес выиграл 5 подряд золото на ОИ в борьбе
06.08.2024, 22:33 21
Олимпийские игры
Топовый коуч хочет купить звезду Реала за €110 млн. Известна реакция Переса
Топовый коуч хочет купить звезду Реала за €110 млн. Известна реакция Переса
07.08.2024, 07:15 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем