ГЕЦКО: «Ничья с Викторией будет неплохим достижением для Кривбасса»

Бывший нападающий национальной сборной Украины и «Кривбасса» Иван Гецко сделал прогноз на первый поединок квалификации Лиги Европы по футболу между «Кривбассом» и «Викторией» из Чехии, который состоится 8 августа в словацком городе Кошице:

«Интерес к сегодняшнему противостоянию подогревает то, что выяснять отношения будут команды с бойцовским характером. Поэтому в Кошице можно ожидать борьбы за мяч на каждом клочке футбольного поля.

То, что на зимних сборах «Виктория» нанесла поражение «Кривбассу», не должно пугать. Потому что спарринг и поединок еврокубков - огромная разница. Меня больше беспокоит, что у «Виктории» значительно больший опыт выступлений в матчах такого ранга. Остается надеяться, что руководитель украинского клуба Юрий Вернидуб при подготовке учел каждую мелочь и номинальные хозяева продемонстрируют не только максимальную концентрацию, но и тактическую гибкость.

Как по мне, ничья для «Кривбасса» будет неплохим достижением, а обладатель путевки в следующий раунд все равно решится в повторном противостоянии в Чехии».

Напомним, что в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы в словацком Кошице «Кривбасс» сыграет против чешской «Виктории» (Пльзень). Начало матча – 21.00 по киевскому времени. Вашему вниманию анонс этого поединка.