Тренер Арсенала попросил ограбить своих игроков. Что случилось?

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета нанял команду профессиональных карманников на время ужина игроков «Арсенала».

Во время ужина карманники незаметно обходили столы, крадя телефоны, кошельки и другие личные вещи игроков. В конце вечера Артета попросил всех проверить свои карманы, и игроки с удивлением обнаружили пропажу важных предметов.

Эта неожиданная тренировка была организована, чтобы показать команде, насколько важно быть всегда бдительными и готовыми к любым неожиданностям в любое время.