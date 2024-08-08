Тренер Арсенала попросил ограбить своих игроков. Что случилось?
Микель Артета решил дать жизненный урок футболистам
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета нанял команду профессиональных карманников на время ужина игроков «Арсенала».
Во время ужина карманники незаметно обходили столы, крадя телефоны, кошельки и другие личные вещи игроков. В конце вечера Артета попросил всех проверить свои карманы, и игроки с удивлением обнаружили пропажу важных предметов.
Эта неожиданная тренировка была организована, чтобы показать команде, насколько важно быть всегда бдительными и готовыми к любым неожиданностям в любое время.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский боксер выиграл первую золотую медаль Олимпиады
Менеджмент луганчан стоит похвалить, но ему точно есть куда расти – уверен Алексей Сливченко