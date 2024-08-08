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Англия
08 августа 2024, 13:07 | Обновлено 08 августа 2024, 13:44
635
0

Тренер Арсенала попросил ограбить своих игроков. Что случилось?

Микель Артета решил дать жизненный урок футболистам

08 августа 2024, 13:07 | Обновлено 08 августа 2024, 13:44
635
0
Тренер Арсенала попросил ограбить своих игроков. Что случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета нанял команду профессиональных карманников на время ужина игроков «Арсенала».

Во время ужина карманники незаметно обходили столы, крадя телефоны, кошельки и другие личные вещи игроков. В конце вечера Артета попросил всех проверить свои карманы, и игроки с удивлением обнаружили пропажу важных предметов.

Эта неожиданная тренировка была организована, чтобы показать команде, насколько важно быть всегда бдительными и готовыми к любым неожиданностям в любое время.

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Микель Артета Арсенал Лондон ограбление чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Алексей Тиньков Источник: The Athletic
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