Замена Довбику. Жирона близка к подписанию форварда

Клуб Ла Лиги Жирона близок к подписанию форварда Абердина Бояна Миовски. 25-летний игрок хочет перебраться в Испанию, а шотландский клуб уже отклонил предложение Эспаньола.

Жирона недавно продала Артема Довбика в Рому и теперь ищет мощного нападающего.

Абердин оценивает игрока сборной Северной Македонии не менее чем в 5 миллионов евро. В минувшем сезоне Миовски забил 26 голов и сделал 4 ассиста.

Испанский клуб продал Довбика за 32 миллиона евро + бонусы.