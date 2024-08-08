Испания08 августа 2024, 12:48 |
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Замена Довбику. Жирона близка к подписанию форварда
Миовски может оказаться в новой команде
08 августа 2024, 12:48 |
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Клуб Ла Лиги Жирона близок к подписанию форварда Абердина Бояна Миовски. 25-летний игрок хочет перебраться в Испанию, а шотландский клуб уже отклонил предложение Эспаньола.
Жирона недавно продала Артема Довбика в Рому и теперь ищет мощного нападающего.
Абердин оценивает игрока сборной Северной Македонии не менее чем в 5 миллионов евро. В минувшем сезоне Миовски забил 26 голов и сделал 4 ассиста.
Испанский клуб продал Довбика за 32 миллиона евро + бонусы.
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