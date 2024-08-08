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  4. Замена Довбику. Жирона близка к подписанию форварда
Испания
08 августа 2024, 12:48 |
1513
0

Замена Довбику. Жирона близка к подписанию форварда

Миовски может оказаться в новой команде

08 августа 2024, 12:48 |
1513
0
Замена Довбику. Жирона близка к подписанию форварда
Getty Images/Global Images Ukraine. Боян Миовски

Клуб Ла Лиги Жирона близок к подписанию форварда Абердина Бояна Миовски. 25-летний игрок хочет перебраться в Испанию, а шотландский клуб уже отклонил предложение Эспаньола.

Жирона недавно продала Артема Довбика в Рому и теперь ищет мощного нападающего.

Абердин оценивает игрока сборной Северной Македонии не менее чем в 5 миллионов евро. В минувшем сезоне Миовски забил 26 голов и сделал 4 ассиста.

Испанский клуб продал Довбика за 32 миллиона евро + бонусы.

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Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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