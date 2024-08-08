Зинченко рассказал, почему сменил номер в Арсенале
Игрок в сборной и клубе будет выступать под одним номером
Игрок «Арсенала» Александр Зинченко перед стартом нового сезона решил сменить номер – с 35-го на 17-й, под которым выступает в сборной Украины.
В среду лондонцы обыграли «Байер» 4:1 в контрольном матче, а украинец забил гол.
«Сыграли хороший матч, порадовали болельщиков. Сменил номер на удачу? Будем надеяться, что удача придет. Скрестил пальцы. 17-й – особенный номер для меня, я с молодежных команд выступал под этим номером и теперь вернул его».
«Доволен, что сразу забил и буду пытаться как можно лучше делать свою работу. Хочется вернуть ту уверенность, которая у меня была раньше», – сказал Зинченко.
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