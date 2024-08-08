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Англия
08 августа 2024, 12:28 | Обновлено 08 августа 2024, 12:53
1292
0

Зинченко рассказал, почему сменил номер в Арсенале

Игрок в сборной и клубе будет выступать под одним номером

08 августа 2024, 12:28 | Обновлено 08 августа 2024, 12:53
1292
0
Зинченко рассказал, почему сменил номер в Арсенале
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Игрок «Арсенала» Александр Зинченко перед стартом нового сезона решил сменить номер – с 35-го на 17-й, под которым выступает в сборной Украины.

В среду лондонцы обыграли «Байер» 4:1 в контрольном матче, а украинец забил гол.

«Сыграли хороший матч, порадовали болельщиков. Сменил номер на удачу? Будем надеяться, что удача придет. Скрестил пальцы. 17-й – особенный номер для меня, я с молодежных команд выступал под этим номером и теперь вернул его».

«Доволен, что сразу забил и буду пытаться как можно лучше делать свою работу. Хочется вернуть ту уверенность, которая у меня была раньше», – сказал Зинченко.

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Арсенал Лондон Александр Зинченко чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Арсенал Лондон
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