Три украинки. Известны все участницы второго раунда на турнире в Торонто
Один матч этой стадии уже сыгран
Состоялись все матчи стартового раунда на турнире WTA 1000 в Торонто (Канада).
Три из четырех украинок, которые вышла на корт, пробились в следующую стадию соревнований. Матч первого раунда не смогла доиграть Даяна Ястремская, ранее с турнира снялась Ангелина Калинина.
Стоит отметить, что уже сыгран один матч второго круга: третья сеяная Джессика Пегула переиграла экс-первую ракетку мира Каролину Плишкову.
Торонто. Пары второго круга
Верхняя часть сетки
Коко Гофф [1] – Ван Яфань [Q]
Магдалена Френх – Диана Шнайдер [14]
Наоми Осака – Элизе Мертенс
Моюка Утидзима [Q] – Людмила Самсонова [6]
Джессика Пегула [3] – Каролина Плишкова – 7:5, 6:4
Эшлин Крюгер [Q] – Лейла Фернандес [15]
Виктория Азаренко [12] – Грет Миннен [Q]
Пейтон Стернс – Мэдисон Киз [7]
Нижняя часть сетки
Эмма Наварро [8] – Магда Линетт
Элина Свитолина – Марта Костюк [11]
Тэйлор Таунсенд [Alt] – Марина Стакушич
Паула Бадоса – Алена Остапенко [4]
Дарья Касаткина [5] – Аманда Анисимова
Леся Цуренко – Анна Калинская [10]
Беатрис Хаддад Майя [13] – Кэти Бултер
Юэ Юань – Арина Соболенко [2]
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