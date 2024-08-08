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  4. Три украинки. Известны все участницы второго раунда на турнире в Торонто
WTA
08 августа 2024, 12:35 |
333
0

Три украинки. Известны все участницы второго раунда на турнире в Торонто

Один матч этой стадии уже сыгран

08 августа 2024, 12:35 |
333
0
Три украинки. Известны все участницы второго раунда на турнире в Торонто
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Состоялись все матчи стартового раунда на турнире WTA 1000 в Торонто (Канада).

Три из четырех украинок, которые вышла на корт, пробились в следующую стадию соревнований. Матч первого раунда не смогла доиграть Даяна Ястремская, ранее с турнира снялась Ангелина Калинина.

Стоит отметить, что уже сыгран один матч второго круга: третья сеяная Джессика Пегула переиграла экс-первую ракетку мира Каролину Плишкову.

Торонто. Пары второго круга

Верхняя часть сетки

Коко Гофф [1] – Ван Яфань [Q]
Магдалена Френх – Диана Шнайдер [14]

Наоми Осака – Элизе Мертенс
Моюка Утидзима [Q] – Людмила Самсонова [6]

Джессика Пегула [3] – Каролина Плишкова – 7:5, 6:4
Эшлин Крюгер [Q] – Лейла Фернандес [15]

Виктория Азаренко [12] – Грет Миннен [Q]
Пейтон Стернс – Мэдисон Киз [7]

Нижняя часть сетки

Эмма Наварро [8] – Магда Линетт
Элина Свитолина – Марта Костюк [11]

Тэйлор Таунсенд [Alt] – Марина Стакушич
Паула Бадоса – Алена Остапенко [4]

Дарья Касаткина [5] – Аманда Анисимова
Леся Цуренко – Анна Калинская [10]

Беатрис Хаддад Майя [13] – Кэти Бултер
Юэ Юань – Арина Соболенко [2]

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WTA Торонто Коко Гофф Ван Яфань Магдалена Френх Диана Шнайдер Наоми Осака Элизе Мертенс Моюка Утидзима Людмила Самсонова Джессика Пегула Каролина Плишкова Эшлин Крюгер Лейла Фернандес Виктория Азаренко Грет Миннен Пейтон Стернс Мэдисон Киз Эмма Наварро Магда Линетт Элина Свитолина Марта Костюк Тейлор Таунсенд Марина Стакушич Паула Бадоса Алена Остапенко Дарья Касаткина Аманда Анисимова Леся Цуренко Анна Калинская Беатрис Хаддад Майя Кэти Бултер Юань Юэ Арина Соболенко
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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