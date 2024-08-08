Три украинки. Известны все участницы второго раунда на турнире в Торонто

Состоялись все матчи стартового раунда на турнире WTA 1000 в Торонто (Канада).

Три из четырех украинок, которые вышла на корт, пробились в следующую стадию соревнований. Матч первого раунда не смогла доиграть Даяна Ястремская, ранее с турнира снялась Ангелина Калинина.

Стоит отметить, что уже сыгран один матч второго круга: третья сеяная Джессика Пегула переиграла экс-первую ракетку мира Каролину Плишкову.

Торонто. Пары второго круга

Верхняя часть сетки

Коко Гофф [1] – Ван Яфань [Q]

Магдалена Френх – Диана Шнайдер [14]

Наоми Осака – Элизе Мертенс

Моюка Утидзима [Q] – Людмила Самсонова [6]

Джессика Пегула [3] – Каролина Плишкова – 7:5, 6:4

Эшлин Крюгер [Q] – Лейла Фернандес [15]

Виктория Азаренко [12] – Грет Миннен [Q]

Пейтон Стернс – Мэдисон Киз [7]

Нижняя часть сетки

Эмма Наварро [8] – Магда Линетт

Элина Свитолина – Марта Костюк [11]

Тэйлор Таунсенд [Alt] – Марина Стакушич

Паула Бадоса – Алена Остапенко [4]

Дарья Касаткина [5] – Аманда Анисимова

Леся Цуренко – Анна Калинская [10]

Беатрис Хаддад Майя [13] – Кэти Бултер

Юэ Юань – Арина Соболенко [2]