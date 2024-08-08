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Украина. Премьер лига
08 августа 2024, 11:07 |
1163
0

ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала еще одного лидера Миная

Владислав Вакула подписал контракт с луганчанами

08 августа 2024, 11:07 |
1163
0
ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала еще одного лидера Миная
ФК Заря. Владислав Вакула

Луганская «Заря» официально объявила о подписании украинского полузащитника перволигового «Миная» Владислава Вакулы.

Условия сотрудничества между «мужиками» и 25-летним футболистом не сообщаются.

Владислав известен своими выступлениями за «Сталь» (Каменское), «Шахтер», «Ворсклу», «Черноморец», «Мариуполь», «Полесье» и «Минай».

Владислав Вакула присоединился к «Минаю» зимой 2024 года и во второй половине сезона 2023/24 успел провести за команду 15 матчей в Украинской Премьер-лиге, отметившись 1 забитым мячом и 4 голевыми передачами.

Ранее «Заря» подписала еще одного лидера «Миная» – Тимура Кораблина.

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Заря Луганск
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