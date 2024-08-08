ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала еще одного лидера Миная

Луганская «Заря» официально объявила о подписании украинского полузащитника перволигового «Миная» Владислава Вакулы.

Условия сотрудничества между «мужиками» и 25-летним футболистом не сообщаются.

Владислав известен своими выступлениями за «Сталь» (Каменское), «Шахтер», «Ворсклу», «Черноморец», «Мариуполь», «Полесье» и «Минай».

Владислав Вакула присоединился к «Минаю» зимой 2024 года и во второй половине сезона 2023/24 успел провести за команду 15 матчей в Украинской Премьер-лиге, отметившись 1 забитым мячом и 4 голевыми передачами.

Ранее «Заря» подписала еще одного лидера «Миная» – Тимура Кораблина.