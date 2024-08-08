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  4. Элина Свитолина – Марта Костюк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
08 августа 2024, 10:58 |
684
0

Элина Свитолина – Марта Костюк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Торонто

08 августа 2024, 10:58 |
684
0
Элина Свитолина – Марта Костюк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

8 августа украинские теннисистки Элина Свитолина (№34 WTA) и Марта Костюк (№20 WTA) продолжат выступления на турнире WTA 1000 в Торонто (Канада) поединком между собой

Встерча состоится первым запуском на корте Cashmere Grandstand. Время начала поединка – 18:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-я встреча теннисисток, первую выиграла Элина на Australian Open 2018.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Эммы Наварро (№15 WTA) или Магды Линетт (№43 WTA).

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Элина Свитолина WTA Торонто смотреть онлайн Марта Костюк
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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