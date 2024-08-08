Элина Свитолина – Марта Костюк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 августа украинские теннисистки Элина Свитолина (№34 WTA) и Марта Костюк (№20 WTA) продолжат выступления на турнире WTA 1000 в Торонто (Канада) поединком между собой

Встерча состоится первым запуском на корте Cashmere Grandstand. Время начала поединка – 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-я встреча теннисисток, первую выиграла Элина на Australian Open 2018.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Эммы Наварро (№15 WTA) или Магды Линетт (№43 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА