Элина Свитолина – Марта Костюк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Торонто
8 августа украинские теннисистки Элина Свитолина (№34 WTA) и Марта Костюк (№20 WTA) продолжат выступления на турнире WTA 1000 в Торонто (Канада) поединком между собой
Встерча состоится первым запуском на корте Cashmere Grandstand. Время начала поединка – 18:00 по Киеву.
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Это будет 2-я встреча теннисисток, первую выиграла Элина на Australian Open 2018.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Эммы Наварро (№15 WTA) или Магды Линетт (№43 WTA).
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