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Лига чемпионов
08 августа 2024, 10:56 | Обновлено 08 августа 2024, 11:51
728
3

Виктор ХЛУС: «Динамо не вышло умирать на поле»

Бывший нападающий «Динамо» прокомментировал ничью против «Рейнджерс»

08 августа 2024, 10:56 | Обновлено 08 августа 2024, 11:51
728
3
Виктор ХЛУС: «Динамо не вышло умирать на поле»
UA-Football. Виктор Хлус

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Хлус прокомментировал ничью против шотландского «Рейнджерс» (1:1) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2024/25.

– Ничейный счет отражает равенство сил на поле. Играли две равные команды. Шотландцы бились до конца, за что получили награду в виде забитого мяча. А вот «Динамо» не вышло «умирать», а просто подстроилось под игру своего соперника. Даже по моментам с обеих сторон, а их за игру было очень мало, тоже паритет. Если бы не Бущан, лучший в составе киевлян, то гости забили бы раньше. Чего стоит его сейв в начале второго тайма, вытащил «мертвый» мяч из угла. Второй тайм динамовцы провели по качеству слабее. Хотели удержать победный счет, за что и поплатились. Еще нет того класса, чтобы с таким соперникам играть на результат.

– Да, можно сказать «Рейнджерс» – это не белградский «Партизан».

– «Динамо» легко в двух матчах обыграло «Партизан». Но это откровенно слабая команда, давно не приходилось видеть такого беспомощного соперника. И вот на этом фоне подопечные Шовковского, где-то надеясь в душе, что так же будет и дальше – ну, разве чуть тяжелее. Но встретились с хорошо обученной и крепкой командой. У британцев в крови – биться до конца.

– Когда команда пропускает – это чья-то вина.

– Пропущенный гол – вина всей команды. Сначала дали провести быструю контратаку, а потом в защите началась череда ошибок. Вивчаренко проиграл единоборство на фланге, позволил оппоненту сделать подачу в штрафную. А потом три игрока, – Михавко, Бражко, Попов, – выстроились в линию, и все смотрели на подающего и на мяч. Никто из них не наблюдал за перемещением нападающего, который выскочил между ними, забив гол. У защитников не было такой необходимой концентрации на последних секундах матча.

– После первого матча тревожно за результат повторного поединка.

– Чтобы пройти шотландцев, нужно приложить максимум усилий. Играем на выезде, будет огромное давление местных фанатов. Все зависит от того, в каком состоянии команда подойдет к игре в Глазго. И прежде всего в психологическом. Если выйдут в таком настроении как в Люблине, жди беды. Нужно пересматривать отношение. Футбольное поле - это арены войны. Выходить и биться, не жалея ни себя, ни соперника. Мы всегда верим в «Динамо» – перспективную команду. Есть молодые интересные игроки. Вместе с опытными вроде Ярмоленко, они построят коллектив, которому будет под силу обыгрывать шотландцев. Если расценивать шансы, то они равны. Повторюсь, в ответной игре на первый план выйдет психология, настрой и бойцовские качества.

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Динамо Киев Глазго Рейнджерс Лига чемпионов Динамо - Рейнджерс Виктор Хлус
Дмитро Вербинський Источник: UA-Football
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Комментарии 3
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u6464u
перший адекватний коментар цій грі , через декілька днів, не пройшло і пів року )))))
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+3
kadaad
Просто молодец! Особенно про идиотскую игру в линию вместо персональной опеки игроков.
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+2
Виктор Войцеховский
Пусть про свою жонку и ее коррупцию в ФГУ расскажет. 
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-1
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