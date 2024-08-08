Степан ЮРЧИШИН: «Михавко играл неплохо, но такая ошибка...»

Бывший игрок киевского «Динамо» Степан Юрчишин прокомментировал ничью против шотландского «Рейнджерс» (1:1) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2024/25.

– Жаль, что игра в Люблине завершилась с ничейным счетом. Вспоминая две предыдущие встречи, которые киевское «Динамо» провело с «Партизаном», могу сказать, что мне понравилась организация игры. Их наша команда провела на хорошем уровне. Что же касается вторничного матча, то обидно, что киевляне пропустили мяч в самой его концовке.

– Что скажете об обороне «Динамо» в этом поединке?

– В обороне против «Рейнджерс» играл молодой Михавко, и надо сказать, в целом выглядел неплохо. Но такая ошибка ... Я считаю, что можно было бы удержать победный результат. Жаль, очень жаль что так все сложилось. В Глазго в ответной игре будет очень тяжело.

– Как вы считаете, что привело к тому, что в части второго тайма киевская команда отдала инициативу?

– Один из факторов – молодость. Все же в составе «Динамо» есть молодые футболисты, которые еще не имеют большого опыта еврокубковых матчей. К тому же, следует учитывать, что британские команды всегда играют от первой до последней минуты. Особенно опасны стандартные положения в их исполнении. В целом наша команда играла неплохо, однако во второй половине матча она отдала инициативу, что и привело к ничьей. Динамовцы допустили ошибку в обороне, которая может очень дорого стоить. И все же будем надеяться, что «Динамо» пройдет в Лиге чемпионов дальше. Очень этого хотелось бы, но будет крайне трудно.