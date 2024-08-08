Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Степан ЮРЧИШИН: «Михавко играл неплохо, но такая ошибка...»
Лига чемпионов
08 августа 2024, 10:16 | Обновлено 08 августа 2024, 10:20
961
0

Степан ЮРЧИШИН: «Михавко играл неплохо, но такая ошибка...»

Бывший игрок «Динамо» прокомментировал ничью против «Рейнджерса»

08 августа 2024, 10:16 | Обновлено 08 августа 2024, 10:20
961
0
Степан ЮРЧИШИН: «Михавко играл неплохо, но такая ошибка...»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший игрок киевского «Динамо» Степан Юрчишин прокомментировал ничью против шотландского «Рейнджерс» (1:1) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2024/25.

– Жаль, что игра в Люблине завершилась с ничейным счетом. Вспоминая две предыдущие встречи, которые киевское «Динамо» провело с «Партизаном», могу сказать, что мне понравилась организация игры. Их наша команда провела на хорошем уровне. Что же касается вторничного матча, то обидно, что киевляне пропустили мяч в самой его концовке.

– Что скажете об обороне «Динамо» в этом поединке?

– В обороне против «Рейнджерс» играл молодой Михавко, и надо сказать, в целом выглядел неплохо. Но такая ошибка ... Я считаю, что можно было бы удержать победный результат. Жаль, очень жаль что так все сложилось. В Глазго в ответной игре будет очень тяжело.

– Как вы считаете, что привело к тому, что в части второго тайма киевская команда отдала инициативу?

– Один из факторов – молодость. Все же в составе «Динамо» есть молодые футболисты, которые еще не имеют большого опыта еврокубковых матчей. К тому же, следует учитывать, что британские команды всегда играют от первой до последней минуты. Особенно опасны стандартные положения в их исполнении. В целом наша команда играла неплохо, однако во второй половине матча она отдала инициативу, что и привело к ничьей. Динамовцы допустили ошибку в обороне, которая может очень дорого стоить. И все же будем надеяться, что «Динамо» пройдет в Лиге чемпионов дальше. Очень этого хотелось бы, но будет крайне трудно.

По теме:
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Заливать защиту бетоном нет смысла»
Леоненко назвал болезнь Динамо, из-за которой команда не победила Рейнджерс
Руслан КОСТЫШИН: «Украинским командам безразлично, где играть»
Динамо Киев Глазго Рейнджерс Лига чемпионов Динамо - Рейнджерс Тарас Михавко Степан Юрчишин
Дмитро Вербинський Источник: UA-Football
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Будет медаль! Насибов вышел в финал Олимпиады-2024
Олимпийские игры | 07 августа 2024, 19:32 17
Будет медаль! Насибов вышел в финал Олимпиады-2024
Будет медаль! Насибов вышел в финал Олимпиады-2024

Парвиз справился с бойцом из Азербайджана

Очередной новичок. Челси подпишет нападающего Атлетико за 35 млн фунтов
Футбол | 08 августа 2024, 07:55 2
Очередной новичок. Челси подпишет нападающего Атлетико за 35 млн фунтов
Очередной новичок. Челси подпишет нападающего Атлетико за 35 млн фунтов

Саму Омородион подпишет с лондонским клубом 7-летний контракт

ВИДЕО. Российский вратарь опозорился в дебютном матче за ПСЖ
Футбол | 08.08.2024, 09:29
ВИДЕО. Российский вратарь опозорился в дебютном матче за ПСЖ
ВИДЕО. Российский вратарь опозорился в дебютном матче за ПСЖ
Бражко рассказал, кто виноват в пропущенном голе Динамо в ЛЧ
Футбол | 07.08.2024, 15:10
Бражко рассказал, кто виноват в пропущенном голе Динамо в ЛЧ
Бражко рассказал, кто виноват в пропущенном голе Динамо в ЛЧ
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпийские игры | 08.08.2024, 03:45
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Исторический рекорд. Кубинец Лопес выиграл 5 подряд золото на ОИ в борьбе
Исторический рекорд. Кубинец Лопес выиграл 5 подряд золото на ОИ в борьбе
06.08.2024, 22:33 21
Олимпийские игры
Динамо – Рейнджерс. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Динамо – Рейнджерс. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
06.08.2024, 20:15 131
Футбол
ВИДЕО. Мощно и издали! Зинченко забил гол за Арсенал в ворота Байера
ВИДЕО. Мощно и издали! Зинченко забил гол за Арсенал в ворота Байера
07.08.2024, 20:26 6
Футбол
Сенсация на ОИ-2024! Определен третий полуфиналист баскетбольного турнира
Сенсация на ОИ-2024! Определен третий полуфиналист баскетбольного турнира
06.08.2024, 21:07 3
Олимпийские игры
Долгожданное золото! Хижняк стал победителем Олимпиады-2024
Долгожданное золото! Хижняк стал победителем Олимпиады-2024
08.08.2024, 00:21 64
Олимпийские игры
УЕФА заменил судей матча Динамо – Рейнджерс из-за пьянки
УЕФА заменил судей матча Динамо – Рейнджерс из-за пьянки
06.08.2024, 14:58 59
Футбол
«Криштиану уже не достигнет этого». Кроос – о соперничестве Роналду с Месси
«Криштиану уже не достигнет этого». Кроос – о соперничестве Роналду с Месси
06.08.2024, 12:59
Футбол
Украина стала третьей в заезде байдарок-двоек на Олимпиаде-2024
Украина стала третьей в заезде байдарок-двоек на Олимпиаде-2024
06.08.2024, 12:51
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем