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  4. Леоненко назвал болезнь Динамо, из-за которой команда не победила Рейнджерс
Лига чемпионов
08 августа 2024, 10:03 |
1384
0

Леоненко назвал болезнь Динамо, из-за которой команда не победила Рейнджерс

Бывший игрок киевлян прокомментировал ничью в первом матче 3-го квалификационного раунда ЛЧ

08 августа 2024, 10:03 |
1384
0
Леоненко назвал болезнь Динамо, из-за которой команда не победила Рейнджерс
dynamo.kiev.ua. Виктор Леоненко

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко прокомментировал ничью против шотландского «Рейнджерс» (1:1) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2024/25.

– Виктор Евгеньевич, какие впечатления от матча?

– Двоякие. Первый и второй тайм очень отличались. Я рад за обе команды. Рейнджерс очень хорошо играл. И «Динамо» удивило. Соперники заставляли друг друга быстро принимать решения. Качественный прессинг получился с обеих сторон. Плотность игры понравилась. Звонили из Польши и передали привет Караваеву – мяч после его удара до сих пор ищут. Еще один позитив – хватало ударов по воротам, моментов, полумоментов, штанга была. Первый тайм такой получился.

– Один удар стал голом.

– Как в кино получилось, когда действующих лиц меняют местами. Ванат оказался на месте Ярмоленко, а Ярмоленко на месте Ваната. Андрей при этом еще и скоростное элит-такси успел заказать – хорошо ускорился. Когда забивал, то, по сути, уже в воротах был. Поздравляю его с голом – показательный момент как надо открываться для голевой передачи. А лучшим игроком матча назову вратаря. Если бы не Бущан, то дела у киевлян могли быть более скверные.

– После перерыва «Динамо» отдало инициативу. Видимо, хотели поймать соперников на контратаке.

– Это болезнь. И не только «Динамо», а многих команд. Когда знаешь, что надо играть, отдается инициатива. А если соперник контролирует мяч, то риск пропустить увеличивается. Так и получилось. Было несколько звоночков в течение второго тайма. Бущан дважды потащил после ударов головой. Рейнджерс атаковал почти весь второй тайм. Гол, как говорится, вызревал. Хорошо, что раньше не пропустили, потому что тогда бы появился страх. А о контратаках «Динамо» скажу, что когда в них выбегают по 2-3 футболиста, то забить очень сложно. Поэтому и моментов у киевлян во втором тайме не было.

Обидно терять победу на последних секундах. Вообще я считаю, что 1:1 – это неплохо. Потому что если бы удержали победу, то в Шотландии построили бы игру исключительно от обороны с первых минут. И тогда точно какой-то «дурак» залетит. А так есть надежда, что в Глазго попробуем другую тактику. Конечно, там будет сложнее, потому что стадион заполнят до отказа. «Динамо», впрочем, к этому не привыкать – мы все матчи проводим на выезде. И если мы пройдем «Рейнджерс», то уже будет серьезный результат. Киевляне заслуживают этого.

– Смотрел игру «Рейнджерс» с «Хартсом» в первом туре чемпионата Шотландии. В Люблине соперник «Динамо» явился другой командой.

– Они научились играть по-другому, не по-британски. Тренер – бельгиец, легионеров немало. «Рейнджерс» умеет контролировать мяч, перестраивается по ходу матча. Та же игра пятками. И это не пижонство. Такие скрытые передачи проходили, когда наседали по несколько соперников. Получалось красиво, целесообразно и эффективно.

– Тренер «Динамо» сделал много замен, в определенных моментах киевляне стали активнее в атаке.

– Здесь надо отдать должное Шовковскому. Замены были правильные. Надо было усиливать игру, несмотря на то, что пришлось посадить Шапаренко и Ярмоленко. Хочу поздравить Шовковского – команда провела качественный матч, особенно – первый тайм. Соперники заставляли принимать быстрые решения и динамовцы их под прессингом принимали. Не было ветеранского футбола – остановил, постоял, покурил, кофе выпил и отдал передачу.

– Что можно еще отметить в игре киевлян?

– Прекратятся разговоры о том, что в начале сезона «Динамо» надо разбегаться, месяц набирать форму. Команда хорошо подготовлена, имеет качественную скамейку запасных. Шовковский смело принимает решения, заменяет даже тех, кто ранее был под запретом. Комментатор рассказывал, что Шапаренко тяжело, когда на ноге висят 2-3 соперника. Тактически, конечно, игра от обороны – не его стихия. Однако когда ты долго принимаешь решение, то к тебе сбежится полкоманды соперников. Делается по несколько касаний к мячу. За это время игроки «Рейнджерс» неторопливо возвращались на свою половину поля. Финты должны приносить пользу, а не наоборот.

– Иногда это оправдано, ведь мяч не теряется, сохраняется контроль над ним.

– Есть законы игры. На поле возникают любые ситуации, и если футболисты действуют правильно, то и риск пропустить мяч минимизируется. Когда умеешь читать игру, то действуешь на опережение и, конечно, у тебя другая трансферная стоимость. А когда начинаешь что-то придумывать, то жди беды. Вспомни обрезку Вивчаренко. В первом тайме Караваев, Ванат и Ярмоленко наказали Рейнджерс за такую ошибку, во втором тайме нас за это простили.

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Динамо Киев Глазго Рейнджерс Лига чемпионов Динамо - Рейнджерс Виктор Леоненко
Дмитро Вербинський Источник: Футбол 24
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