Экс-хавбек Зари продолжит карьеру в японском Иокогама Ф. Маринос

По завершении минувшего сезона стан «Зари» покинул 20-летний тоголезский полузащитник Жан-Клод Азиангбе, который выступал за украинскую команду на правах аренды.

Контракт африканца принадлежал эмиратскому «Аль-Насру», однако этим летом Жан-Клод за нераскрытую сумму перебрался в Японию, где заключил полноценное трудовое соглашение с клубом тамошней Джей-лиги «Иокогама Ф. Маринос».

Контракт тоголезца с клубом из Японии, по данным Transfermarkt, рассчитан до 31 января 2026 года.

За «Зарю» Азиангбе провел 15 официальных матчей, в которых голевыми действиями не отличился, зато получил 6 желтых карточек.