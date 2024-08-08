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  4. Экс-хавбек Зари продолжит карьеру в японском Иокогама Ф. Маринос
Украина. Премьер лига
08 августа 2024, 10:13 |
238
0

Экс-хавбек Зари продолжит карьеру в японском Иокогама Ф. Маринос

В минувшем сезоне Жан-Клод Азиангбе выступал за луганчан на правах аренды

08 августа 2024, 10:13 |
238
0
Экс-хавбек Зари продолжит карьеру в японском Иокогама Ф. Маринос
instagram.com/kodjo_jean9

По завершении минувшего сезона стан «Зари» покинул 20-летний тоголезский полузащитник Жан-Клод Азиангбе, который выступал за украинскую команду на правах аренды.

Контракт африканца принадлежал эмиратскому «Аль-Насру», однако этим летом Жан-Клод за нераскрытую сумму перебрался в Японию, где заключил полноценное трудовое соглашение с клубом тамошней Джей-лиги «Иокогама Ф. Маринос».

Контракт тоголезца с клубом из Японии, по данным Transfermarkt, рассчитан до 31 января 2026 года.

За «Зарю» Азиангбе провел 15 официальных матчей, в которых голевыми действиями не отличился, зато получил 6 желтых карточек.

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Жан-Клод Азиангбе Заря Луганск Йокогама Маринос трансферы Аль-Наср Дубай чемпионат Японии по футболу
Алексей Сливченко Источник: ФК Иокогама Ф. Маринос
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