Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Руслан КОСТЫШИН: «Украинским командам безразлично, где играть»
Лига чемпионов
08 августа 2024, 09:52 |
180
0

Руслан КОСТЫШИН: «Украинским командам безразлично, где играть»

Украинский тренер поделился ожиданиями от ответного матча 3-го квалификационного раунда ЛЧ

08 августа 2024, 09:52 |
180
0
Руслан КОСТЫШИН: «Украинским командам безразлично, где играть»
dynamo.kiev.ua. Руслан Костышин

Известный украинский тренер Руслан Костышин поделился ожиданиями от ответного матча 3-го квалификационного раунда ЛЧ между шотландским «Рейнджерс» и киевским «Динамо»:

«Сейчас без разницы любой украинской команде, где играть – дома или на выезде. И правило гостевого мяча уже отменили. Верю, что «Динамо» пройдет «Глазго Рейнджерс», должно. А то, что в Шотландии будет полный стадион – это прекрасно. При такой аудитории хочется показать свой максимум».

Матч «Рейнджерс» – «Динамо» Киев состоится 13 августа в 21:45 по киевскому времени. Первая встреча закончилась с ничейным счетом 1:1.

По теме:
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Заливать защиту бетоном нет смысла»
Степан ЮРЧИШИН: «Михавко играл неплохо, но такая ошибка...»
Леоненко назвал болезнь Динамо, из-за которой команда не победила Рейнджерс
Динамо Киев Глазго Рейнджерс Лига чемпионов Рейнджерс - Динамо Руслан Костышин
Дмитро Вербинський Источник: Sportarena
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Мощно и издали! Зинченко забил гол за Арсенал в ворота Байера
Футбол | 07 августа 2024, 20:26 6
ВИДЕО. Мощно и издали! Зинченко забил гол за Арсенал в ворота Байера
ВИДЕО. Мощно и издали! Зинченко забил гол за Арсенал в ворота Байера

Украинец отметился голом в товарищеском матче

Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпийские игры | 08 августа 2024, 03:45 1
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф

Олимпийский турнир по футболу состоится с 24 июля по 10 августа

Кривбасс – Виктория. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 08.08.2024, 08:55
Кривбасс – Виктория. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Кривбасс – Виктория. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Стало известно, кто рассудит ответный матч между Рейнджерс и Динамо
Футбол | 08.08.2024, 08:15
Стало известно, кто рассудит ответный матч между Рейнджерс и Динамо
Стало известно, кто рассудит ответный матч между Рейнджерс и Динамо
Гвоздик рассказал, стоит ли Хижняку идти в профессиональный бокс
Олимпийские игры | 07.08.2024, 14:16
Гвоздик рассказал, стоит ли Хижняку идти в профессиональный бокс
Гвоздик рассказал, стоит ли Хижняку идти в профессиональный бокс
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сенсация на ОИ-2024! Определен третий полуфиналист баскетбольного турнира
Сенсация на ОИ-2024! Определен третий полуфиналист баскетбольного турнира
06.08.2024, 21:07 3
Олимпийские игры
ШОВКОВСКИЙ – об упущенной победе с Рейнджерс и ответном матче в Глазго
ШОВКОВСКИЙ – об упущенной победе с Рейнджерс и ответном матче в Глазго
07.08.2024, 00:15 26
Футбол
Долгожданное золото! Хижняк стал победителем Олимпиады-2024
Долгожданное золото! Хижняк стал победителем Олимпиады-2024
08.08.2024, 00:21 64
Олимпийские игры
Топовый коуч хочет купить звезду Реала за €110 млн. Известна реакция Переса
Топовый коуч хочет купить звезду Реала за €110 млн. Известна реакция Переса
07.08.2024, 07:15 5
Футбол
ВИДЕО. Невероятный сейв Лунина в матче против Челси
ВИДЕО. Невероятный сейв Лунина в матче против Челси
07.08.2024, 03:39 5
Футбол
Динамо – Рейнджерс. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Динамо – Рейнджерс. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
06.08.2024, 20:15 131
Футбол
Медальная таблица Олимпиады-2024. Украина остается на 18-й позиции
Медальная таблица Олимпиады-2024. Украина остается на 18-й позиции
07.08.2024, 06:59
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем