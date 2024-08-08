Руслан КОСТЫШИН: «Украинским командам безразлично, где играть»

Известный украинский тренер Руслан Костышин поделился ожиданиями от ответного матча 3-го квалификационного раунда ЛЧ между шотландским «Рейнджерс» и киевским «Динамо»:

«Сейчас без разницы любой украинской команде, где играть – дома или на выезде. И правило гостевого мяча уже отменили. Верю, что «Динамо» пройдет «Глазго Рейнджерс», должно. А то, что в Шотландии будет полный стадион – это прекрасно. При такой аудитории хочется показать свой максимум».

Матч «Рейнджерс» – «Динамо» Киев состоится 13 августа в 21:45 по киевскому времени. Первая встреча закончилась с ничейным счетом 1:1.