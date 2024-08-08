Защитник Челси может продолжить карьеру в другом клубе из Лондона
Трево Чалоба заинтересовал «Вест Хэм»
Лондонский «Вест Хэм» интересуется английским центральным защитником «Челси» Трево Чалобой, сообщает авторитетное британское издание Sky Sports.
Однако, по информации источника, 25-летний футболист является лишь одним из имен в списке «молотобойцев» и его трансфер возможен лишь в случае ухода француза Курта Зума.
В сезоне 2023/24 Трево Чалоба провел 17 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 13 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Челси» отстранил Трево Чалобу от команды и не взял его с собой на предсезонные сборы в США.
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