Защитник Челси может продолжить карьеру в другом клубе из Лондона

Лондонский «Вест Хэм» интересуется английским центральным защитником «Челси» Трево Чалобой, сообщает авторитетное британское издание Sky Sports.

Однако, по информации источника, 25-летний футболист является лишь одним из имен в списке «молотобойцев» и его трансфер возможен лишь в случае ухода француза Курта Зума.

В сезоне 2023/24 Трево Чалоба провел 17 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 13 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Челси» отстранил Трево Чалобу от команды и не взял его с собой на предсезонные сборы в США.