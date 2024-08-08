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Лига чемпионов
08 августа 2024, 08:15 |
1043
0

Стало известно, кто рассудит ответный матч между Рейнджерс и Динамо

Главным арбитром назначен итальянец Марк Гуида

08 августа 2024, 08:15 |
1043
0
Стало известно, кто рассудит ответный матч между Рейнджерс и Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Гуида

Во вторник, 13 августа 2024 года, состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2024/25 между шотландским «Рейнджерс» и киевским «Динамо». Первая встреча закончилась с ничейным счетом 1:1.

Главным арбитром поединка назначен 43-летний итальянец Марко Гуида. Его ассистентами выступят Филиппо Мелли и Стефано Алассио. Четвертый судья – Эманно Фелисиани.

За систему VAR будет отвечать Алеандро Ди Паоло, а помогать ему будет Даниэле Патерна.

Интересно, что Марко Гуида уже работал на матчах «Динамо». В сезоне 2021/22 он рассудил гостевой для киевлян поединок группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии».

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Динамо Киев Глазго Рейнджерс Лига чемпионов Рейнджерс - Динамо судейские назначения
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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