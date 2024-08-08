Стало известно, кто рассудит ответный матч между Рейнджерс и Динамо

Во вторник, 13 августа 2024 года, состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2024/25 между шотландским «Рейнджерс» и киевским «Динамо». Первая встреча закончилась с ничейным счетом 1:1.

Главным арбитром поединка назначен 43-летний итальянец Марко Гуида. Его ассистентами выступят Филиппо Мелли и Стефано Алассио. Четвертый судья – Эманно Фелисиани.

За систему VAR будет отвечать Алеандро Ди Паоло, а помогать ему будет Даниэле Патерна.

Интересно, что Марко Гуида уже работал на матчах «Динамо». В сезоне 2021/22 он рассудил гостевой для киевлян поединок группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии».