Стало известно, кто рассудит ответный матч между Рейнджерс и Динамо
Главным арбитром назначен итальянец Марк Гуида
Во вторник, 13 августа 2024 года, состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2024/25 между шотландским «Рейнджерс» и киевским «Динамо». Первая встреча закончилась с ничейным счетом 1:1.
Главным арбитром поединка назначен 43-летний итальянец Марко Гуида. Его ассистентами выступят Филиппо Мелли и Стефано Алассио. Четвертый судья – Эманно Фелисиани.
За систему VAR будет отвечать Алеандро Ди Паоло, а помогать ему будет Даниэле Патерна.
Интересно, что Марко Гуида уже работал на матчах «Динамо». В сезоне 2021/22 он рассудил гостевой для киевлян поединок группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии».
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