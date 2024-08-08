Другие новости08 августа 2024, 01:44 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 августа
Важные события во всех видах спорта
08 августа 2024, 01:44 |
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В четверг, 8 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
15:00 ФСК Мариуполь – Металлист 1925
21:00 Кривбасс – Виктория Пльзень
21:00 Панатинаикос – Аякс
ТЕННИС
17:00 Элина Свитолина – Марта Костюк
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