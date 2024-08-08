ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 августа

В четверг, 8 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:00 ФСК Мариуполь – Металлист 1925

7.11 – 4.70 – 1.34

21:00 Кривбасс – Виктория Пльзень

4.80 – 4.15 – 1.66

21:00 Панатинаикос – Аякс

2.30 – 3.65 – 2.92

ТЕННИС

17:00 Элина Свитолина – Марта Костюк

1.57 – 2.43