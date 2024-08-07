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WTA
07 августа 2024, 21:12 | Обновлено 07 августа 2024, 21:13
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Киченок / Остапенко – Цзян / У. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда парного разряда на турнире в Торонто

07 августа 2024, 21:12 | Обновлено 07 августа 2024, 21:13
120
0
Киченок / Остапенко – Цзян / У. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

8 августа украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления на турнире WTA 1000 в Торонто (Канада) в парном разряде.

Во втором раунде основы украинка и Алена Остапенко из Латвии, посеянные под вторым номером, сыграют против дуэта Цзян Синьюй (Китай) / У Фансень (Тайвань). Встреча начнется 5-м запуском на корте №1 после матча Букша – Юэ Юань. Ориентировочное время начала поединка – 01:45 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

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Цзян Синьюй У Фансень WTA Торонто смотреть онлайн Алена Остапенко Людмила Киченок
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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