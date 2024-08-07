Киченок / Остапенко – Цзян / У. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 августа украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления на турнире WTA 1000 в Торонто (Канада) в парном разряде.

Во втором раунде основы украинка и Алена Остапенко из Латвии, посеянные под вторым номером, сыграют против дуэта Цзян Синьюй (Китай) / У Фансень (Тайвань). Встреча начнется 5-м запуском на корте №1 после матча Букша – Юэ Юань. Ориентировочное время начала поединка – 01:45 по Киеву.

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