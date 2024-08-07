Киченок / Бабош – Боузкова / Данилина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда парного разряда на турнире в Торонто
7 августа украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления на турнире WTA 1000 в Торонто (Канада) в парном разряде.
В первом раунде основы украинка и Тимеа Бабош из Венгрии сыграют против дуэта Мария Боузкова (Чехия) / Анна Данилина (Казахстан). Встреча начнется 4-м запуском на корте №4 после матча Самсонова / Ван – Паркс / Схюрс. Ориентировочное время начала поединка – 23:00 по Киеву.
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Победительницы встречи в следующем раунде сыграют против канадского тандема Ариана Арсено / Миа Купрес.
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