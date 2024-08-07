Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне сменил имидж накануне нового сезона.

Фото новой прически футболиста было сделано на его первой после возвращения тренировке

В прошлом сезоне бельгиец провел за лондонский клуб 26 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 18 ассистов.

ФОТО. Звезда Манчестер Сити сменил имидж