Англия07 августа 2024, 17:10 | Обновлено 07 августа 2024, 17:11
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ФОТО. Звезда Манчестер Сити сменил имидж
Кевин Де Брюйне теперь стал похожим на Эрлинга Холланда
07 августа 2024, 17:10 | Обновлено 07 августа 2024, 17:11
899
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне сменил имидж накануне нового сезона.
Фото новой прически футболиста было сделано на его первой после возвращения тренировке
В прошлом сезоне бельгиец провел за лондонский клуб 26 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 18 ассистов.
ФОТО. Звезда Манчестер Сити сменил имидж
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