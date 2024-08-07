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Англия
07 августа 2024, 17:10 | Обновлено 07 августа 2024, 17:11
899
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ФОТО. Звезда Манчестер Сити сменил имидж

Кевин Де Брюйне теперь стал похожим на Эрлинга Холланда

07 августа 2024, 17:10 | Обновлено 07 августа 2024, 17:11
899
0
ФОТО. Звезда Манчестер Сити сменил имидж
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Де Брюйне

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне сменил имидж накануне нового сезона.

Фото новой прически футболиста было сделано на его первой после возвращения тренировке

В прошлом сезоне бельгиец провел за лондонский клуб 26 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 18 ассистов.

ФОТО. Звезда Манчестер Сити сменил имидж

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Манчестер Сити Кевин де Брюйне Английская Премьер-лига смена имиджа чемпионат Англии по футболу
Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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