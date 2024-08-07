Англия07 августа 2024, 18:15 |
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Ливерпуль нацелен на нового чемпиона Европы. Клуб пока без новичков
Субименди может оказаться в составе Красных
07 августа 2024, 18:15 |
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Новый тренер «Ливерпуля» Арне Слот попросил клуб усилить центр полузащиты, а Красные нацелились на хавбека «Реала» Сосьедад и сборной Испании Мартина Субименди.
Сообщается, что в контракте 25-летнго игрока прописала клаусула в 51 миллион евро. В минувшем сезоне Субименди провел 45 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист.
На Евро-2024 провел 4 матча, в том числе в финале заменил лидера команды Родри, который получил травму.
«Ливерпуль» нынешним летом пока не подписал ни одного новичка.
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