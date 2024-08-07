Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль нацелен на нового чемпиона Европы. Клуб пока без новичков
Англия
07 августа 2024, 18:15 |
602
0

Ливерпуль нацелен на нового чемпиона Европы. Клуб пока без новичков

Субименди может оказаться в составе Красных

07 августа 2024, 18:15 |
602
0
Ливерпуль нацелен на нового чемпиона Европы. Клуб пока без новичков
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Субименди

Новый тренер «Ливерпуля» Арне Слот попросил клуб усилить центр полузащиты, а Красные нацелились на хавбека «Реала» Сосьедад и сборной Испании Мартина Субименди.

Сообщается, что в контракте 25-летнго игрока прописала клаусула в 51 миллион евро. В минувшем сезоне Субименди провел 45 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист.

На Евро-2024 провел 4 матча, в том числе в финале заменил лидера команды Родри, который получил травму.

«Ливерпуль» нынешним летом пока не подписал ни одного новичка.

По теме:
Агент экс-вингера Шахтера находится в Италии, где договаривается с Наполи
Одноклубник Малиновского заменит Скамакку в Аталанте
Стали известны два главных претендента на Леднева
Ливерпуль Реал Сосьедад Мартин Субименди трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Борец Насибов пробился в 1/4 финала на ОИ в Париже
Олимпийские игры | 07 августа 2024, 13:24 12
Борец Насибов пробился в 1/4 финала на ОИ в Париже
Борец Насибов пробился в 1/4 финала на ОИ в Париже

Парвиз в первой схватке оказался сильнее Мате Немеша из Сербии

Сенсация на ОИ-2024! Определен третий полуфиналист баскетбольного турнира
Олимпийские игры | 06 августа 2024, 21:07 3
Сенсация на ОИ-2024! Определен третий полуфиналист баскетбольного турнира
Сенсация на ОИ-2024! Определен третий полуфиналист баскетбольного турнира

Франция неожиданно победила Канаду

ВИДЕО. Невероятный сейв Лунина в матче против Челси
Футбол | 07.08.2024, 03:39
ВИДЕО. Невероятный сейв Лунина в матче против Челси
ВИДЕО. Невероятный сейв Лунина в матче против Челси
Лунин против Мудрика. Реал выиграл у Челси в товарищеском матче в США
Футбол | 07.08.2024, 04:23
Лунин против Мудрика. Реал выиграл у Челси в товарищеском матче в США
Лунин против Мудрика. Реал выиграл у Челси в товарищеском матче в США
Многолетний помощник Луческу отказался работать с Мирчей в сборной Румынии
Футбол | 07.08.2024, 19:28
Многолетний помощник Луческу отказался работать с Мирчей в сборной Румынии
Многолетний помощник Луческу отказался работать с Мирчей в сборной Румынии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти провел разговор с Луниным. Он принял решение относительно Андрея
Анчелотти провел разговор с Луниным. Он принял решение относительно Андрея
06.08.2024, 01:59 1
Футбол
УЕФА заменил судей матча Динамо – Рейнджерс из-за пьянки
УЕФА заменил судей матча Динамо – Рейнджерс из-за пьянки
06.08.2024, 14:58 58
Футбол
Олимпийский и мировой рекорд! Дюплантис взял золото в прыжках с шестом
Олимпийский и мировой рекорд! Дюплантис взял золото в прыжках с шестом
05.08.2024, 23:19 26
Олимпийские игры
Беленюк удивил решением завершить карьеру. Известно, когда уйдет из спорта
Беленюк удивил решением завершить карьеру. Известно, когда уйдет из спорта
06.08.2024, 18:58 12
Олимпийские игры
Динамо – Рейнджерс. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Динамо – Рейнджерс. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
06.08.2024, 20:15 131
Футбол
Волевая победа в ДВ! Определен второй финалист футбольного турнира ОИ
Волевая победа в ДВ! Определен второй финалист футбольного турнира ОИ
06.08.2024, 00:48 5
Олимпийские игры
Исторический рекорд. Кубинец Лопес выиграл 5 подряд золото на ОИ в борьбе!
Исторический рекорд. Кубинец Лопес выиграл 5 подряд золото на ОИ в борьбе!
06.08.2024, 22:33 21
Олимпийские игры
Не Месси, не Роналдо. Назван лучший игрок в истории чемпионатов мира
Не Месси, не Роналдо. Назван лучший игрок в истории чемпионатов мира
06.08.2024, 07:05 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем