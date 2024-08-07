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Бельгия
07 августа 2024, 16:45 | Обновлено 07 августа 2024, 17:48
1002
2

Андрей ПРОЦЕНКО: «Маму я не видел год, отца – с начала войны»

Представитель мужской сборной Украины по прыжкам в высоту прокомментировал свои выступления на ОИ

07 августа 2024, 16:45 | Обновлено 07 августа 2024, 17:48
1002
2
Андрей ПРОЦЕНКО: «Маму я не видел год, отца – с начала войны»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Проценко

Представитель мужской сборной Украины по прыжкам в высоту Андрей Проценко прокомментировал свои выступления на Олимпиаде-2024:

«Что не удалось? Не удалось взять начальную высоту. Это очень огорчает. Готовность была, но не удалось разогнаться. Не повезло с сектором, с моей ноги прыгали всего двое, и судьи на это не обращали внимания. В основном все прыгали с другой ноги, а я махал и обращал на это внимание. Но это не оправдание, прыгать мог. Очень хотелось попасть в финал, чтобы закончить этот сезон на хорошей ноте.

Что касается разницы с прошлой Олимпиадой, то я был моложе, мне не нужно было так долго разгоняться. Всё было иначе, но организм, подготовка, соревнования – всё меняется со временем. Надо по-другому. Раньше мне одного прыжка было достаточно, и ситуация, которая была в квалификации, мне бы не мешала. А в квалификации мне нужно было больше времени для разгонки, но я не смог, хотя времени было достаточно. Потом разогнался уже на начальной высоте, казалось всё удается, хорошая первая попытка, на второй поджался. Третью попытку отпустил, но планка упала.

После Токио у меня была хорошая готовность, на Олимпиаде я немного не реализовался. А потом началась война, и всё, я думал, на этом спортивная карьера закончена. Как я уже много раз говорил, начал тренироваться просто для себя, чтобы поддерживать форму. А потом удачное выступление на чемпионате мира, нас многие поддерживали. Сейчас эта поддержка угасает, мы постоянно в разъездах, и это не добавляет нам плюсов. Маму я не видел год, отца – с начала войны. Очень скучаю, может сейчас воспользуюсь возможностью и поеду навестить.

Это конец сезона. У меня проблемы с коленом, буду ехать проверяться и консультироваться, что дальше».

Квалификацию на Олимпиаде Проценко завершил без результата. И этим продолжил негативную серию выступлений в сезоне-2024: в летней части сезона 36-летний легкоатлет не брал планку выше 2,17 метра.

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легкая атлетика прыжки в высоту Андрей Проценко Олимпийские игры 2024
Алексей Тиньков Источник: Суспильне Спорт
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Serhii P.
Пора вже у тренери
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Ekvato
На жаль, його час минув. Як і час Бондаренка, якого всі вважали тим, хто зможе побити рекорд Сотомайора. На жаль, Богдан цей час втратив, а потім травми замучили. Я дуже за ним слідкував і пам'ятаю 2.43 у столиці оркостану у 2013. Зараз ніхто з хлопців навіть до 2.40 не дострибує...
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