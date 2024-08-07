Элина СВИТОЛИНА: «На Олимпиаде было давление. Теперь играю более свободно»

Украинская теннисистка Элина Свитолина после Олимпиады-2024, где спортсменка вылетела в 1/8 финала, играет на турнире WTA 1000 в Торонто.

Свитолина пробилась во второй круг после победы над Шелби Роджерс.

«Да, безусловно, я довольна победой. Сменить покрытие за несколько дней и играть, я бы сказала, в совершенно другой атмосфере – это для всех нелегко. Я чувствую себя намного легче сейчас, знаете, в некотором смысле. Потому что, конечно, Олимпиада была достаточно напряженной, и я всегда возлагаю на себя большое давление. Я чувствую, что сейчас я играю более свободно. Я совсем не нервничала (смеется). Да, просто наслаждалась первым раундом. Я старалась как можно быстрее привыкнуть к корту и я довольна победой в двух сетах».

«Я думаю, что самая большая сложность – это работа ног, потому что все остальное происходит быстрее. Здесь корты также достаточно быстрые, поэтому нужно адаптироваться и стараться сосредоточиться на быстрых ногах. Да, я думаю, что это то, что я стараюсь делать, потому что движение – это большая часть моей игры».

«Кроме того, когда ты быстро двигаешься, ты быстро реагируешь на разные виды ударов. Здесь розыгрыши немного короче, чем на грунте, поэтому надо быть всегда внимательной, всегда быть начеку, быть готовой к быстрым ударам», – сказала Свитолина.