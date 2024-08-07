ПОНОМАРЕВ: «Мы пропустили первый тур, но это не повлияло на подготовку»

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарёв поделился ожиданиями от первого матча его команды в новом сезоне УПЛ.

«Рух» в обычном режиме готовится к первой официальной игре в сезоне. У нас будет серьезный соперник – «Оболонь». И вообще в чемпионате сейчас нет легких соперников – этот сезон для нашей команды будет ещё сложнее, чем предыдущий. Все футболисты прекрасно понимают, что нужно быть максимально готовыми к каждому матчу. Наша задача – побеждать в каждой игре.

То, что мы пропустили первый тур, не повлияло на подготовку команды. В наш состав вернулись игроки олимпийской сборной и тренируются, готовясь к игре с «Оболонью». Это хорошая команда, которая дает бой всем своим соперникам и особенно качественно играет дома. Как и «Рух», «Оболонь» также хочет играть с позиции силы, поэтому это будет интересный, но сложный для нас матч.

Молодежь, которая сейчас тренируется с первой командой, имеет хорошие перспективы. Им нужно много работать и продолжать развиваться. У этих ребят есть хорошие качества, чтобы в дальнейшем играть за основу «Руха». На данный момент всё зависит от того, как эти молодые игроки проявят себя в тренировочном процессе. Тренерский штаб за ними активно наблюдает, и все мы хотим, чтобы в первой команде играло как можно больше наших воспитанников».

Первый для себя матч УПЛ этого сезона «Рух» проведет 11 августа.