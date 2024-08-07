Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПОНОМАРЕВ: «Мы пропустили первый тур, но это не повлияло на подготовку»
Украина. Премьер лига
07 августа 2024, 16:30 | Обновлено 07 августа 2024, 16:33
213
0

ПОНОМАРЕВ: «Мы пропустили первый тур, но это не повлияло на подготовку»

Главный тренер «Руха» поделился ожиданиями от первого матча его команды в новом сезоне УПЛ

07 августа 2024, 16:30 | Обновлено 07 августа 2024, 16:33
213
0
ПОНОМАРЕВ: «Мы пропустили первый тур, но это не повлияло на подготовку»
ФК Рух. Виталий Пономарёв

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарёв поделился ожиданиями от первого матча его команды в новом сезоне УПЛ.

«Рух» в обычном режиме готовится к первой официальной игре в сезоне. У нас будет серьезный соперник – «Оболонь». И вообще в чемпионате сейчас нет легких соперников – этот сезон для нашей команды будет ещё сложнее, чем предыдущий. Все футболисты прекрасно понимают, что нужно быть максимально готовыми к каждому матчу. Наша задача – побеждать в каждой игре.

То, что мы пропустили первый тур, не повлияло на подготовку команды. В наш состав вернулись игроки олимпийской сборной и тренируются, готовясь к игре с «Оболонью». Это хорошая команда, которая дает бой всем своим соперникам и особенно качественно играет дома. Как и «Рух», «Оболонь» также хочет играть с позиции силы, поэтому это будет интересный, но сложный для нас матч.

Молодежь, которая сейчас тренируется с первой командой, имеет хорошие перспективы. Им нужно много работать и продолжать развиваться. У этих ребят есть хорошие качества, чтобы в дальнейшем играть за основу «Руха». На данный момент всё зависит от того, как эти молодые игроки проявят себя в тренировочном процессе. Тренерский штаб за ними активно наблюдает, и все мы хотим, чтобы в первой команде играло как можно больше наших воспитанников».

Первый для себя матч УПЛ этого сезона «Рух» проведет 11 августа.

По теме:
Нива-2 Тернополь – Скала Стрый. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Виктория – Диназ, Агробизнес – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч Первой лиги перенесен из-за тревоги в Сумах, длящейся более суток
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Виталий Пономарев
Алексей Тиньков Источник: ФК Рух Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Зачем это было делать?» Михалик нашел виновного в пропущенном голе Динамо
Футбол | 07 августа 2024, 09:35 7
«Зачем это было делать?» Михалик нашел виновного в пропущенном голе Динамо
«Зачем это было делать?» Михалик нашел виновного в пропущенном голе Динамо

Бывший игрок киевлян прокомментировал ничью против «Рейнджерс»

Исторический рекорд. Кубинец Лопес выиграл 5 подряд золото на ОИ в борьбе!
Олимпийские игры | 06 августа 2024, 22:33 21
Исторический рекорд. Кубинец Лопес выиграл 5 подряд золото на ОИ в борьбе!
Исторический рекорд. Кубинец Лопес выиграл 5 подряд золото на ОИ в борьбе!

Михаин Лопес стал первым в истории пятикратным золотым медалистом Игр в греко-римской борьбе

УЕФА дисквалифицировал Родри и Морату на 1 матч за политическую кричалку
Футбол | 07.08.2024, 15:28
УЕФА дисквалифицировал Родри и Морату на 1 матч за политическую кричалку
УЕФА дисквалифицировал Родри и Морату на 1 матч за политическую кричалку
Олимпиада-2024 (баскетбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Баскетбол | 07.08.2024, 07:51
Олимпиада-2024 (баскетбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада-2024 (баскетбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Насибов оформил еще один камбэк и вышел в 1/2 финала на ОИ в Париже
Олимпийские игры | 07.08.2024, 14:21
Насибов оформил еще один камбэк и вышел в 1/2 финала на ОИ в Париже
Насибов оформил еще один камбэк и вышел в 1/2 финала на ОИ в Париже
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анонс Олимпиады на 6 августа. Когда и в каких видах выступят украинцы?
Анонс Олимпиады на 6 августа. Когда и в каких видах выступят украинцы?
06.08.2024, 06:23 19
Олимпийские игры
Лунин против Мудрика. Реал выиграл у Челси в товарищеском матче в США
Лунин против Мудрика. Реал выиграл у Челси в товарищеском матче в США
07.08.2024, 04:23 1
Футбол
Олимпийский и мировой рекорд! Дюплантис взял золото в прыжках с шестом
Олимпийский и мировой рекорд! Дюплантис взял золото в прыжках с шестом
05.08.2024, 23:19 26
Олимпийские игры
ШОВКОВСКИЙ – об упущенной победе с Рейнджерс и ответном матче в Глазго
ШОВКОВСКИЙ – об упущенной победе с Рейнджерс и ответном матче в Глазго
07.08.2024, 00:15 25
Футбол
Назван топовый клуб, который может возглавить легендарный Зидан
Назван топовый клуб, который может возглавить легендарный Зидан
06.08.2024, 07:28 4
Футбол
И снова они! Определен первый финалист футбольного турнира ОИ-2024
И снова они! Определен первый финалист футбольного турнира ОИ-2024
05.08.2024, 21:09 3
Олимпийские игры
Волевая победа в ДВ! Определен второй финалист футбольного турнира ОИ
Волевая победа в ДВ! Определен второй финалист футбольного турнира ОИ
06.08.2024, 00:48 5
Олимпийские игры
Анчелотти провел разговор с Луниным. Он принял решение относительно Андрея
Анчелотти провел разговор с Луниным. Он принял решение относительно Андрея
06.08.2024, 01:59 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем