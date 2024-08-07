ОФИЦИАЛЬНО. Марсель арендовал у Интера хавбека сборной Аргентины

«Марсель» официально сообщил о подписании полузащитника «Интера» и сборной Аргентины Валентина Карбони. Речь идет об аренде 19-летнего хавбека на один год.

Аренда обойдется «Марселю» в 1 миллион евро. В соглашении прописана опция выкупа за 35 миллионов плюс 4 миллиона бонусов следующим летом.

При этом, если «Марсель» активирует опцию выкупа, у «Интера» будет право контрвыкупа игрока за 40 миллионов. Перед уходом в «Марсель» Карбони продлил контракт с «Интером» до 2029 года.

Предыдущий сезон Карбони провел в аренде в «Марселе», за который отличился 2 голами и 4 ассистами в 31 матче Серии А. На счету 19-летнего хавбека 3 матча за сборную Аргентины, 1 из которых – на победном Копа Америка-2024.