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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Марсель арендовал у Интера хавбека сборной Аргентины
Франция
07 августа 2024, 15:47 |
374
0

ОФИЦИАЛЬНО. Марсель арендовал у Интера хавбека сборной Аргентины

Валентин Карбони продолжит карьеру во Франции

07 августа 2024, 15:47 |
374
0
ОФИЦИАЛЬНО. Марсель арендовал у Интера хавбека сборной Аргентины
ФК Марсель. Валентин Карбони (по центру)

«Марсель» официально сообщил о подписании полузащитника «Интера» и сборной Аргентины Валентина Карбони. Речь идет об аренде 19-летнего хавбека на один год.

Аренда обойдется «Марселю» в 1 миллион евро. В соглашении прописана опция выкупа за 35 миллионов плюс 4 миллиона бонусов следующим летом.

При этом, если «Марсель» активирует опцию выкупа, у «Интера» будет право контрвыкупа игрока за 40 миллионов. Перед уходом в «Марсель» Карбони продлил контракт с «Интером» до 2029 года.

Предыдущий сезон Карбони провел в аренде в «Марселе», за который отличился 2 голами и 4 ассистами в 31 матче Серии А. На счету 19-летнего хавбека 3 матча за сборную Аргентины, 1 из которых – на победном Копа Америка-2024.

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Марсель Интер Милан аренда игрока трансферы трансферы Серии A трансферы Лиги 1
Олег Дидух Источник: ФК Марсель
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