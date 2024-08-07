Матч Первой лиги перенесен из-за тревоги в Сумах, длящейся более суток

Матч 1-го тура нового сезона Первой лиги Украины между сумской «Викторией» и вышгородским «Диназом» перенесен на другой день, сообщает официальный транслятор Первой лиги DiviSport.

Поединок должен был начаться 7 августа в 13:00 по киевскому времени, однако этому помешала воздушная тревога, которая продолжается в Сумах уже более суток.

О новой дате игры организаторы сообщат позже.

Таким образом, матчем-открытием Первой лиги 2024/25 станет встреча между волочиским «Агробизнесом» и харьковским «Металлистом», которая должна состояться 7 августа в 15:30 по Киеву.