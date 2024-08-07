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Лига чемпионов
07 августа 2024, 12:14 | Обновлено 07 августа 2024, 12:34
1457
1

Динамо побило личный антирекорд 16-летней давности

Киевляне пропускают на своем поле в еврокубках 8 матчей подряд

07 августа 2024, 12:14 | Обновлено 07 августа 2024, 12:34
1457
1
Динамо побило личный антирекорд 16-летней давности
Getty Images/Global Images Ukraine

«Динамо», сыграв 1:1 с «Рейнджерс», продлило свою домашнюю серию с пропущенными голами в еврокубках до 8 матчей и побило личный антирекорд 16-летней давности. Последний раз бело-синие играли на «ноль» в родных стенах 3 августа 2022 года, когда в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов они взяли верх над австрийским «Штурмом» со счетом 1:0.

Среди украинских команд более продолжительные серии с пропущенными мячами имели только «Шахтер» (дважды) и «Ворскла».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные домашние серии с пропущенными мячами украинских клубов в еврокубках

Серия

Клуб

Началась

Завершилась

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

13

Шахтер

23.02.2017

Сельта

0:2

05.08.2020

Вольфсбург

3:0

12*

Ворскла

18.08.2011

Динамо Бх

2:1

10

Шахтер

02.10.1997

Боавишта

1:1

07.11.2000

Арсенал

3:0

8

Заря

20.08.2015

Легия

0:1

23.08.2018

Лейпциг

0:0

8

Шахтер

19.10.2021

Реал

0:5

07.11.2023

Барселона

1:0

8*

Динамо

17.08.2022

Бенфика

0:2

7

Динамо

02.10.2007

Спортинг

1:2

10.12.2008

Фенербахче

1:0

7

Металлист

29.09.2011

АЗ

1:1

04.10.2012

Рапид В

2:0

6

Динамо

04.11.1992

Андерлехт

0:3

09.08.1995

Ольборг

1:0

6

Динамо

25.08.1999

Ольборг

2:2

22.03.2000

Бавария

2:0

6

Металлист

27.08.2009

Штурм

0:1

18.08.2011

Сошо

0:0

* серия не закончена.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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FunnyCat_____
интересно, когда Себальйос дебютирует в основе?
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