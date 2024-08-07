Динамо побило личный антирекорд 16-летней давности
Киевляне пропускают на своем поле в еврокубках 8 матчей подряд
«Динамо», сыграв 1:1 с «Рейнджерс», продлило свою домашнюю серию с пропущенными голами в еврокубках до 8 матчей и побило личный антирекорд 16-летней давности. Последний раз бело-синие играли на «ноль» в родных стенах 3 августа 2022 года, когда в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов они взяли верх над австрийским «Штурмом» со счетом 1:0.
Среди украинских команд более продолжительные серии с пропущенными мячами имели только «Шахтер» (дважды) и «Ворскла».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные домашние серии с пропущенными мячами украинских клубов в еврокубках
|
Серия
|
Клуб
|
Началась
|
|
|
Завершилась
|
|
|
|
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
13
|
Шахтер
|
23.02.2017
|
Сельта
|
0:2
|
05.08.2020
|
Вольфсбург
|
3:0
|
12*
|
Ворскла
|
18.08.2011
|
Динамо Бх
|
2:1
|
|
|
|
10
|
Шахтер
|
02.10.1997
|
Боавишта
|
1:1
|
07.11.2000
|
Арсенал
|
3:0
|
8
|
Заря
|
20.08.2015
|
Легия
|
0:1
|
23.08.2018
|
Лейпциг
|
0:0
|
8
|
Шахтер
|
19.10.2021
|
Реал
|
0:5
|
07.11.2023
|
Барселона
|
1:0
|
8*
|
Динамо
|
17.08.2022
|
Бенфика
|
0:2
|
|
|
|
7
|
Динамо
|
02.10.2007
|
Спортинг
|
1:2
|
10.12.2008
|
Фенербахче
|
1:0
|
7
|
Металлист
|
29.09.2011
|
АЗ
|
1:1
|
04.10.2012
|
Рапид В
|
2:0
|
6
|
Динамо
|
04.11.1992
|
Андерлехт
|
0:3
|
09.08.1995
|
Ольборг
|
1:0
|
6
|
Динамо
|
25.08.1999
|
Ольборг
|
2:2
|
22.03.2000
|
Бавария
|
2:0
|
6
|
Металлист
|
27.08.2009
|
Штурм
|
0:1
|
18.08.2011
|
Сошо
|
0:0
* серия не закончена.
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