Динамо побило личный антирекорд 16-летней давности

«Динамо», сыграв 1:1 с «Рейнджерс», продлило свою домашнюю серию с пропущенными голами в еврокубках до 8 матчей и побило личный антирекорд 16-летней давности. Последний раз бело-синие играли на «ноль» в родных стенах 3 августа 2022 года, когда в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов они взяли верх над австрийским «Штурмом» со счетом 1:0.

Среди украинских команд более продолжительные серии с пропущенными мячами имели только «Шахтер» (дважды) и «Ворскла».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные домашние серии с пропущенными мячами украинских клубов в еврокубках

Серия Клуб Началась Завершилась Дата Соперник Счет Дата Соперник Счет 13 Шахтер 23.02.2017 Сельта 0:2 05.08.2020 Вольфсбург 3:0 12* Ворскла 18.08.2011 Динамо Бх 2:1 10 Шахтер 02.10.1997 Боавишта 1:1 07.11.2000 Арсенал 3:0 8 Заря 20.08.2015 Легия 0:1 23.08.2018 Лейпциг 0:0 8 Шахтер 19.10.2021 Реал 0:5 07.11.2023 Барселона 1:0 8* Динамо 17.08.2022 Бенфика 0:2 7 Динамо 02.10.2007 Спортинг 1:2 10.12.2008 Фенербахче 1:0 7 Металлист 29.09.2011 АЗ 1:1 04.10.2012 Рапид В 2:0 6 Динамо 04.11.1992 Андерлехт 0:3 09.08.1995 Ольборг 1:0 6 Динамо 25.08.1999 Ольборг 2:2 22.03.2000 Бавария 2:0 6 Металлист 27.08.2009 Штурм 0:1 18.08.2011 Сошо 0:0

* серия не закончена.