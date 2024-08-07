Букмекеры назвали фаворитку украинского дерби Свитолина – Костюк в Торонто

Во втором круге турнира WTA 1000 в Торонто (Канада) сразятся две украинские теннисистки – Марта Костюк (№20 WTA) сыграет против Элины Свитолиной (№34 WTA).

Букмекерские конторы выставили котировки на эту встречу. Преимущество на стороне Свитолиной – 1.55 проти 2.53.

Основные котировки на матч Элина Свитолина – Марта Костюк:

Победа Свитолиной – 1.55

Победа Свитолиной 2:0 – 2.27

Победа Свитолиной 2:1 – 3.4

Победа Костюк – 2.53

Победа Костюк 2:0 – 4.2

Победа Костюк 2:1 – 4.55

Отметим, что украинки ранее провели один матч. В 2018-м в третьем раунде Australian Open Свитолина легко одолела на тот момент 15-летнюю Костюк.