Букмекеры назвали фаворитку украинского дерби Свитолина – Костюк в Торонто
До матча больше шансов на победу у более опытной спортсменки
Во втором круге турнира WTA 1000 в Торонто (Канада) сразятся две украинские теннисистки – Марта Костюк (№20 WTA) сыграет против Элины Свитолиной (№34 WTA).
Букмекерские конторы выставили котировки на эту встречу. Преимущество на стороне Свитолиной – 1.55 проти 2.53.
Основные котировки на матч Элина Свитолина – Марта Костюк:
Победа Свитолиной – 1.55
Победа Свитолиной 2:0 – 2.27
Победа Свитолиной 2:1 – 3.4
Победа Костюк – 2.53
Победа Костюк 2:0 – 4.2
Победа Костюк 2:1 – 4.55
Отметим, что украинки ранее провели один матч. В 2018-м в третьем раунде Australian Open Свитолина легко одолела на тот момент 15-летнюю Костюк.
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