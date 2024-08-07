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WTA
07 августа 2024, 09:57 | Обновлено 07 августа 2024, 09:58
1016
0

Букмекеры назвали фаворитку украинского дерби Свитолина – Костюк в Торонто

До матча больше шансов на победу у более опытной спортсменки

07 августа 2024, 09:57 | Обновлено 07 августа 2024, 09:58
1016
0
Букмекеры назвали фаворитку украинского дерби Свитолина – Костюк в Торонто
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Во втором круге турнира WTA 1000 в Торонто (Канада) сразятся две украинские теннисистки – Марта Костюк (№20 WTA) сыграет против Элины Свитолиной (№34 WTA).

Букмекерские конторы выставили котировки на эту встречу. Преимущество на стороне Свитолиной – 1.55 проти 2.53.

Основные котировки на матч Элина Свитолина – Марта Костюк:

Победа Свитолиной – 1.55
Победа Свитолиной 2:0 – 2.27
Победа Свитолиной 2:1 – 3.4

Победа Костюк – 2.53
Победа Костюк 2:0 – 4.2
Победа Костюк 2:1 – 4.55

Отметим, что украинки ранее провели один матч. В 2018-м в третьем раунде Australian Open Свитолина легко одолела на тот момент 15-летнюю Костюк.

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Элина Свитолина Марта Костюк котировки букмекеров азарт WTA Торонто
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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