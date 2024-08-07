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Лига чемпионов
07 августа 2024, 09:56 | Обновлено 07 августа 2024, 10:05
240
0

Максим БРАГАРУ: «У нас есть еще второй матч»

Полузащитник «Динамо» прокомментировал ничью против «Рейнджерс»

07 августа 2024, 09:56 | Обновлено 07 августа 2024, 10:05
240
0
Максим БРАГАРУ: «У нас есть еще второй матч»
ФК Динамо Киев. Максим Брагару

Полузащитник киевского «Динамо» Максим Брагару прокомментировал ничью против шотландского «Рейнджерс» (1:1) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2024/25.

– Какие эмоции испытываешь от дебюта, тем более в матче Лиги чемпионов?

– Эмоции сдержанные. Конечно, счастлив, что дебютировал, но было бы лучше, если бы мы выиграли эту игру.

– Обе команды создавали моменты. По ощущениям где было тяжелее – на скамейке запасных или уже на поле?

– Конечно, напряжение было, ведь «Рейнджерс» – очень хорошая команда. Но у нас есть еще второй матч, будем все делать ради того, чтобы победить и идти дальше.

– Как оценишь свой дебют?

– Не могу оценивать собственную игру, тренерский штаб будет смотреть и будет давать оценку игры всей команды. От себя же буду делать все, чтобы в каждой игре показывать свой максимум.

– Пропустили последним ударом в матче. Что чувствовали после финального свистка?

– Конечно, очень обидно пропускать вот так, на последней минуте, и не удержать тот результат, который был у нас фактически в кармане.

– Сегодня на матче было более 8 тысяч человек. Их поддержка чувствовалась, гнали команду вперед?

– Конечно, поддержка чувствовалась. Спасибо болельщикам, которые пришли сегодня на стадион, чтобы поддержать нас.

– Ответный матч состоится в Глазго, где будет бешеная поддержка хозяев. Как оценишь шансы?

– Все зависит от нас. Будем выходить на поле, постараемся показывать свой лучший футбол, и тогда все будет хорошо.

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Динамо Киев Глазго Рейнджерс Лига чемпионов Динамо - Рейнджерс Максим Брагару
Дмитро Вербинський Источник: ФК Динамо Киев
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