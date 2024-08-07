МЮ нашел неожиданный вариант для усиления полузащиты

Английский «Манчестер Юнайтед» интересуется норвежским опорным полузащитником «Бернли» Сандером Берге, сообщает авторитетное издание The Athletic.

По информации источника, «красные дьяволы» считают вполне возможным вариант приобретения 26-летнего футболиста.

В сезоне 2023/24 Сандер Берге провел 40 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока национальной сборной Норвегии в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» интересуется испанским защитником Маркосом Алонсо.