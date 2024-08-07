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Англия
07 августа 2024, 09:20 |
483
0

МЮ нашел неожиданный вариант для усиления полузащиты

«Красные дьяволы» интересуются Сандером Берге из «Бернли»

07 августа 2024, 09:20 |
483
0
МЮ нашел неожиданный вариант для усиления полузащиты
Getty Images/Global Images Ukraine. Сандер Берге

Английский «Манчестер Юнайтед» интересуется норвежским опорным полузащитником «Бернли» Сандером Берге, сообщает авторитетное издание The Athletic.

По информации источника, «красные дьяволы» считают вполне возможным вариант приобретения 26-летнего футболиста.

В сезоне 2023/24 Сандер Берге провел 40 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока национальной сборной Норвегии в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» интересуется испанским защитником Маркосом Алонсо.

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Дмитро Вербинський Источник: The Athletic
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