МЮ нашел неожиданный вариант для усиления полузащиты
«Красные дьяволы» интересуются Сандером Берге из «Бернли»
Английский «Манчестер Юнайтед» интересуется норвежским опорным полузащитником «Бернли» Сандером Берге, сообщает авторитетное издание The Athletic.
По информации источника, «красные дьяволы» считают вполне возможным вариант приобретения 26-летнего футболиста.
В сезоне 2023/24 Сандер Берге провел 40 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока национальной сборной Норвегии в 20 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» интересуется испанским защитником Маркосом Алонсо.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский голкипер спас свою команду от пропущеного мяча
Полузащитник «Шахтера» рассказал о первом поединке сезона