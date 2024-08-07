Два клуба АПЛ нацелились на Хуммельса

Английский «Брайтон» контактировал с немецким центральным защитником Матсом Хуммельсом, сообщает авторитетное издание Sky Sports.

По информации источника, за 35-летним футболистом также следит лондонский «Вест Хэм».

В сезоне 2023/24 Матс Хуммельс провел 40 матчей во всех турнирах, отметившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Матс Хуммельс рассматривает вариант с завершением профессиональной футбольной карьеры.