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  4. Два клуба АПЛ нацелились на Хуммельса
Англия
07 августа 2024, 08:10 |
165
0

Два клуба АПЛ нацелились на Хуммельса

Немецким защитником интересуются «Брайтон» и «Вест Хэм»

07 августа 2024, 08:10 |
165
0
Два клуба АПЛ нацелились на Хуммельса
Getty Images/Global Images Ukraine. Матс Хуммельс

Английский «Брайтон» контактировал с немецким центральным защитником Матсом Хуммельсом, сообщает авторитетное издание Sky Sports.

По информации источника, за 35-летним футболистом также следит лондонский «Вест Хэм».

В сезоне 2023/24 Матс Хуммельс провел 40 матчей во всех турнирах, отметившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Матс Хуммельс рассматривает вариант с завершением профессиональной футбольной карьеры.

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Матс Хуммельс Брайтон Вест Хэм трансферы трансферы АПЛ свободный агент
Дмитро Вербинський Источник: Sky Sports
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