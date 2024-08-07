ОФИЦИАЛЬНО. Легенда сборной Аргентины продлил контракт с Бенфикой
Анхель Ди Мария подписал новое однолетнее соглашение
Лиссабонская «Бенфика» официально объявила о продлении контракта с легендарным аргентинским полузащитником Анхелем Ди Марией.
Отмечается, что новое соглашение 36-летнего футболиста будет действовать до завершения сезона 2024/25.
В сезоне 2023/24 Анхель Ди Мария провел 48 матчей на клубном уровне, отметившись 17 забитыми мячами и 15 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 36-летнего футболиста в 3 миллиона евро.
Ранее Анхель Ди Мария закончил карьеру в сборной Аргентины после победы на Копа Америка 2024.
✍️ Mais um ano de águia ao peito 🫶— SL Benfica (@SLBenfica) August 6, 2024
➔ https://t.co/g2HirgIOsF#DiMaría pic.twitter.com/9hu1yWVAYa
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Финальный матч между Бразилией и США пройдет 10 августа
Украинец Андрей Карвацкий остался в резерве у клуба из Литвы