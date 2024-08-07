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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Легенда сборной Аргентины продлил контракт с Бенфикой
Португалия
07 августа 2024, 07:45 |
479
0

ОФИЦИАЛЬНО. Легенда сборной Аргентины продлил контракт с Бенфикой

Анхель Ди Мария подписал новое однолетнее соглашение

07 августа 2024, 07:45 |
479
0
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда сборной Аргентины продлил контракт с Бенфикой
ФК Бенфика. Анхель Ди Мария

Лиссабонская «Бенфика» официально объявила о продлении контракта с легендарным аргентинским полузащитником Анхелем Ди Марией.

Отмечается, что новое соглашение 36-летнего футболиста будет действовать до завершения сезона 2024/25.

В сезоне 2023/24 Анхель Ди Мария провел 48 матчей на клубном уровне, отметившись 17 забитыми мячами и 15 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 36-летнего футболиста в 3 миллиона евро.

Ранее Анхель Ди Мария закончил карьеру в сборной Аргентины после победы на Копа Америка 2024.

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Бенфика Анхель Ди Мария чемпионат Португалии по футболу продление контракта
Дмитро Вербинський Источник: ФК Бенфика
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