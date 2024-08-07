Другие новости07 августа 2024, 01:03 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 августа
Важные события во всех видах спорта
07 августа 2024, 01:03 |
28
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В среду, 7 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
02:00 Реал Мадрид – Челси
02:30 Барселона – Милан
15:00 Китчи – Атлетико
15:30 Агробизнес – Металлист
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