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07 августа 2024, 01:03 |
28
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 августа

Важные события во всех видах спорта

07 августа 2024, 01:03 |
28
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 августа
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В среду, 7 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

02:00 Реал Мадрид – Челси

Favbet 2.17 – 4.05 – 2.91

02:30 Барселона – Милан

Favbet 2.15 – 4.15 – 2.91

15:00 Китчи – Атлетико

Favbet 23.00 – 13.00 – 1.07

15:30 Агробизнес – Металлист

Favbet 1.79 – 3.38 – 4.08

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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