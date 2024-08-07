ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 августа

В среду, 7 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

02:00 Реал Мадрид – Челси

2.17 – 4.05 – 2.91

02:30 Барселона – Милан

2.15 – 4.15 – 2.91

15:00 Китчи – Атлетико

23.00 – 13.00 – 1.07

15:30 Агробизнес – Металлист

1.79 – 3.38 – 4.08