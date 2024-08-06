ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Италии перебрался в Саудовскую Аравию

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Шабаб» официально сообщил о подписании полузащитника сборной Италии Джакомо Бонавентуры. Соглашение с 34-летним итальянским ветераном рассчитано на один год.

Бонавентура перешел в «Аль-Шабаб» на правах свободного агента. После четыре года он выступал за «Фиорентину», с которой в прошлом сезоне во второй раз подряд дошел до финала Лиги конференций.

За карьеру Джакомо Бонавентура забил 1 гол в 18 матчах за сборную Италии, за которую выступал в том числе и в отборе к Евро-2024.