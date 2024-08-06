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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Италии перебрался в Саудовскую Аравию
Саудовская Аравия
06 августа 2024, 18:45 |
172
0

ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Италии перебрался в Саудовскую Аравию

Джакомо Бонавентура будет выступать за «Аль-Шабаб»

06 августа 2024, 18:45 |
172
0
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Италии перебрался в Саудовскую Аравию
ФК Аль-Шабаб. Джакомо Бонавентура (по центру)

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Шабаб» официально сообщил о подписании полузащитника сборной Италии Джакомо Бонавентуры. Соглашение с 34-летним итальянским ветераном рассчитано на один год.

Бонавентура перешел в «Аль-Шабаб» на правах свободного агента. После четыре года он выступал за «Фиорентину», с которой в прошлом сезоне во второй раз подряд дошел до финала Лиги конференций.

За карьеру Джакомо Бонавентура забил 1 гол в 18 матчах за сборную Италии, за которую выступал в том числе и в отборе к Евро-2024.

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Аль-Шабаб Джакомо Бонавентура свободный агент
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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