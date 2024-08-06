ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 августа

Во вторник, 6 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

20:00 Мальме – ПАОК

2.30 – 3.56 – 3.15

21:00 Динамо Киев – Рейнджерс

2.10 – 3.72 – 3.50

21:30 Лилль – Фенербахче

2.25 – 3.30 – 3.52

ТЕННИС

18:00 Татьяна Мария – Марта Костюк

7.60 – 1.09

19:30 Шелби Роджерс – Элина Свитолина

4.52 – 1.21