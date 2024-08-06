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06 августа 2024, 14:50 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 августа

Важные события во всех видах спорта

06 августа 2024, 14:50 |
70
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 августа
ФК Динамо Киев

Во вторник, 6 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

20:00 Мальме – ПАОК

Favbet 2.30 – 3.56 – 3.15

21:00 Динамо Киев – Рейнджерс

Favbet 2.10 – 3.72 – 3.50

21:30 Лилль – Фенербахче

Favbet 2.25 – 3.30 – 3.52

ТЕННИС

18:00 Татьяна Мария – Марта Костюк

Favbet 7.60 – 1.09

19:30 Шелби Роджерс – Элина Свитолина

Favbet 4.52 – 1.21

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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