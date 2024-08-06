Другие новости06 августа 2024, 14:50 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 августа
Важные события во всех видах спорта
06 августа 2024, 14:50 |
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Во вторник, 6 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
20:00 Мальме – ПАОК
21:00 Динамо Киев – Рейнджерс
21:30 Лилль – Фенербахче
ТЕННИС
18:00 Татьяна Мария – Марта Костюк
19:30 Шелби Роджерс – Элина Свитолина
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