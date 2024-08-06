Атлетико хочет подписать еще одного чемпиона Европы в центр защиты

Испанский защитник саудовского «Аль-Насра» Эмерик Ляпорт находится в шорт-листе мадридского «Атлетико», сообщает журналист Маттео Моретто.

По информации источника, 30-летний футболист готов пойти на снижение зарплаты ради возвращения в Испанию.

В сезоне 2023/24 Эмерик Ляпорт провел 40 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость чемпиона Европы 2024 года в 20 миллионов евро.

Ранее «Атлетико» подписал Робена Ле Нормана, который, играя в центре защиты сборной Испании в паре с Эмериком Ляпортом, также выиграл Евро-2024.