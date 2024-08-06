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  4. Хаби АЛОНСО: «Уровня прошлого сезона, вероятно, будет мало для успеха»
Германия
06 августа 2024, 13:18 | Обновлено 06 августа 2024, 13:26
187
0

Хаби АЛОНСО: «Уровня прошлого сезона, вероятно, будет мало для успеха»

Главный тренер немецкого «Байера» рассказал об ожиданиях перед новым сезоном

06 августа 2024, 13:18 | Обновлено 06 августа 2024, 13:26
187
0
Хаби АЛОНСО: «Уровня прошлого сезона, вероятно, будет мало для успеха»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер немецкого «Байера» Хаби Алонсо рассказал об ожиданиях перед новым сезоном:

«Я не думаю, что имеет смысл говорить о том, что произойдет в конце сезона. Речь сейчас идёт о том, что случится в августе, когда сезон начнется. Чем лучше мы начнем, тем лучше сможем финишировать.

У нас есть некий фундамент, однако скорее всего, его будет недостаточно. Нам нужно что-то добавить, где-то освежиться. Уровня прошлого сезона, вероятно, будет мало для успеха. Нам нужно развиваться и становиться лучше».

В прошедшем сезоне «Байер» завоевал золотой дубль.

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Алексей Тиньков Источник: Официальный сайт Бундеслиги
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