Хаби АЛОНСО: «Уровня прошлого сезона, вероятно, будет мало для успеха»
Главный тренер немецкого «Байера» рассказал об ожиданиях перед новым сезоном
Главный тренер немецкого «Байера» Хаби Алонсо рассказал об ожиданиях перед новым сезоном:
«Я не думаю, что имеет смысл говорить о том, что произойдет в конце сезона. Речь сейчас идёт о том, что случится в августе, когда сезон начнется. Чем лучше мы начнем, тем лучше сможем финишировать.
У нас есть некий фундамент, однако скорее всего, его будет недостаточно. Нам нужно что-то добавить, где-то освежиться. Уровня прошлого сезона, вероятно, будет мало для успеха. Нам нужно развиваться и становиться лучше».
В прошедшем сезоне «Байер» завоевал золотой дубль.
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