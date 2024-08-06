Альтернатива Судакову? Челси нашел неожиданную замену Галлахеру
«Синие» могут подписать Мэтта О'Райли из «Селтика»
«Челси» рассматривает возможность подписания датского полузащитника шотландского «Селтика» Мэтта О'Райли, сообщает авторитетное издание Sky Sports.
По информации источника, «синие» видят в 23-летнем футболисте возможную замену для Конора Галлахера, который, вероятней всего, перейдет в мадридский «Атлетико».
Интересно, что ранее в британских СМИ в контексте замены для Галлахера звучало имя украинского полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова.
В сезоне 2023/24 Мэтт О'Райли провел 49 матчей на клубном уровне, отметившись 19 забитыми мячами и 18 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.
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