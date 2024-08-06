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  4. Альтернатива Судакову? Челси нашел неожиданную замену Галлахеру
Англия
06 августа 2024, 12:34 |
236
0

Альтернатива Судакову? Челси нашел неожиданную замену Галлахеру

«Синие» могут подписать Мэтта О'Райли из «Селтика»

06 августа 2024, 12:34 |
236
0
Альтернатива Судакову? Челси нашел неожиданную замену Галлахеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэтт О'Райли

«Челси» рассматривает возможность подписания датского полузащитника шотландского «Селтика» Мэтта О'Райли, сообщает авторитетное издание Sky Sports.

По информации источника, «синие» видят в 23-летнем футболисте возможную замену для Конора Галлахера, который, вероятней всего, перейдет в мадридский «Атлетико».

Интересно, что ранее в британских СМИ в контексте замены для Галлахера звучало имя украинского полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова.

В сезоне 2023/24 Мэтт О'Райли провел 49 матчей на клубном уровне, отметившись 19 забитыми мячами и 18 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

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Челси Селтик трансферы трансферы АПЛ чемпионат Шотландии по футболу Конор Галлахер Георгий Судаков
Дмитро Вербинський Источник: Sky Sports
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