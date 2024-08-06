Альтернатива Судакову? Челси нашел неожиданную замену Галлахеру

«Челси» рассматривает возможность подписания датского полузащитника шотландского «Селтика» Мэтта О'Райли, сообщает авторитетное издание Sky Sports.

По информации источника, «синие» видят в 23-летнем футболисте возможную замену для Конора Галлахера, который, вероятней всего, перейдет в мадридский «Атлетико».

Интересно, что ранее в британских СМИ в контексте замены для Галлахера звучало имя украинского полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова.

В сезоне 2023/24 Мэтт О'Райли провел 49 матчей на клубном уровне, отметившись 19 забитыми мячами и 18 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.