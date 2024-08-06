Элина Свитолина – Шелби Роджерс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Торонто
6 августа украинская теннисистка Элина Свитолина (№34 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Торонто (Канада).
В первом раунде основы украинка сразится против американки Шелби Роджерс (№379 WTA). Время начала поединка – 19:30 по Киеву.
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Это будет 5-я встреча теннисисток, украинка не проигрывала.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Марты Костюк (№20 WTA) или Татьяны Марии (№67 WTA).
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